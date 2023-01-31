Меладзе поплатився за підтримку України

Через одну фразу Валерію Меладзе доводиться несолодко в Росії.

Валерій Меладзе / скріншот YouTube

Співак Валерій Меладзе, який на концерті в ОАЕ прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні", почав розплачуватися за свій вчинок.

57-річний співак тепер повинен податкової, також у нього заблоковані рахунки. Також в РФ почали скасовувати концерти співака, а Федеральна податкова служба міцно взялася за компанії Меладзе, пишуть російські ЗМІ .

"Відповіді від артиста домагається Федеральна податкова служба, яка заблокувала рахунки його компанії "МБ про" в Інвестторгбанку через несплату податків. Організація зірки працювала в сфері виконавських мистецтв, але восени минулого року почала процедуру ліквідації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).

До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе сторопів, але сказав у відповідь: "Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.

Також ми повідомляли, що відомий журналіст і ведучий Савік Шустер в інтерв'ю для Олесі Бацман висловив свою думку про українських артистів, які залишилися вірні РФ під час війни, а також іронічно змалював своє справжнє ставлення до співака Валерія Меладзе.

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