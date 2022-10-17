У Пугачової знайшли квартиру за 300 мільйонів по сусідству з Кіркоровим: як виглядає будинок

У Пугачової знайшли квартиру за 300 мільйонів по сусідству з Кіркоровим / скріншот

Співачка Алла Пугачова перейнялася своєю спадщиною і оцінила своє майно з експертами, вже умовно розподіливши його між близькими родичами.

Замок у грязі належить Максиму Галкіну. Швидше за все, пише КП його успадкують їхні спільні діти Гаррі і Ліза. Квартиру на Тверській, де Алла Пугачова жила до заміжжя, вона залишила дочці Христині Орбакайте.

Свою дачу на Істрі — онукові Микиті Преснякову. Плюс до всього у Алли Борисівни є квартира в елітному будинку в районі Арбата, в Пилипівському провулку. У тому ж під'їзді є дві квартири у Філіпа Кіркорова, її екс-чоловіка.

Будинок, в якому знаходиться квартира Пугачової / kp.ru

Ці квадратні метри колись подарував Примадонні її колишній зять Руслан Байсаров. І його зірка цілком логічно вирішила залишити онукові Дені Байсарову. Як пише сайт, коштують ці хороми близько 300 мільйонів рублів.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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