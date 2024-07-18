У популярного російського журналіста діагностували рак

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що російського ведучого і журналіста Володимира Познера госпіталізовано з діагнозом рак.
За даними ресурсу Стархіт, йдеться про злоякісну епітеліому шкіри. Джерело стверджувало, що 90-річний телеведучий госпіталізований і вже почав проходити процедуру хіміотерапії.
Тим часом, дружина Познера спростувала таку інформацію. За її словами, новина про важку недугу чоловіка - брехня.
Хто такий Володимир Познер
Володимир Познер - Володимир Познер - радянський пропагандист, російський і американський журналіст, телеведучий і радіоведучий, письменник. Семиразовий лауреат премії "ТЕФІ". Здобув популярність наприкінці 1980-х років як ведучий телемостів СРСР-США.
Зазначимо, що Володимир Познер двічі переносив рак - простати і кишечника. Телеведучий увійшов у ремісію. Сам він іноді згадує про непросту боротьбу з недугами, не приховуючи, мовляв, звістки про смертельні діагнози наводили його на думки про те, що йому недовго залишилося.
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