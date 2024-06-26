Примадонн останні шість місяців проявляє тривожні симптоми.

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Філіп Кіркоров новини - у Кіркорова виявили залежність / колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

У 2018 році Філіп Кіркоров випустив пісню і кліп "Цвет настроения - синий". За сюжетом старіючий путініст по суті зіграв самого себе, так відчайдушно він чіпляється за те, щоб бути з молоддю на "одній хвилі". Тоді трек звучав з кожної шпарини і встиг дуже набриднути навіть самому артистові.

Однак пісня виявилася для Кіркорова пророчою, адже на початку цього року він заразився "синьою хворобою" - такий діагноз йому поставили в соціальних мережах світські хроніки.

Річ у тім, що в січні 2024 року Філя засвітився з незвичайною прикрасою - татуюванням на тильній стороні долоні, хоча раніше в пресі неодноразово стверджував, що проти натільних малюнків. Зараз, лише через півроку після першого тату, тіло співака-путініста "забите" практично повністю.

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Преса країни-окупанта публікує фотографії татуювань Філіпа Кіркорова, і зазначає, що така різка метаморфоза в його образі схожа на симптом тату-залежності, яку також називають "синьою хворобою". При цьому журналісти спираються на дані Вікіпедії, де зазначається, що цей термін характеризується непереборним бажанням змінювати своє тіло за допомогою татуювань. Що, зі свого боку, в деяких випадках можна розцінити, як симптом серйозніших розладів.

Філіп Кіркоров новини - у Кіркорова виявили залежність / t.me/iamhronik

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський та російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

Філіп Кіркоров - останні новини:

Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

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