Даша Астаф'єва вперше засвітила нового бойфренда: "Бо під ковдрою, та під ковдрою"

Даша Астаф'єва вперше показала нового бойфренда / instagram.com/da_astafieva

Українська співачка, модель, волонтерка і зірка Playboy Даша Астаф'єва важко переживала розрив з бізнесменом Артемом Кімом, який стався в жовтні 2021 року.

Однак війна принесла артистці не тільки біль і страх, а й нову любов. Вперше про роман, який, за її словами, змушує її знову відчути себе жінкою, Астаф'єва заговорила цієї весни.

Незважаючи на те, що Даша пообіцяла собі залишити свою тиху радість максимально далеко від очей громадськості, вона все ж не втрималася, і вперше показала свого обранця.

Відомо, що разом з бойфрендом Астаф'єва вирушила на відпочинок в Карпати. У сторіс на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала два знімки з обранцем.

На одному фото Даша показала спільний постільний відпочинок, на іншому чоловік грайливо кусає кохану. Більша частина його обличчя залишилася за кадром, проте артистка виглядає на знімку дуже щасливою.

Даша Астаф'єва вперше показала нового бойфренда / instagram.com/da_astafieva

Раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

Також голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, після скоєного нею камінг-ауту, як бісексуальної жінки, стала матір'ю в перший раз. У Вілсон народилася донька.

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