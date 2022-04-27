Любов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з Кімом

Даша Астаф'єва розповіла про своє особисте життя / instagram.com/da_astafieva

Українська модель і співачка, а нині - волонтерка в Києві Даша Астаф'єва, у жовтні 2021 року пережила важкий розрив. Вона закінчила п'ятирічні відносини з бізнесменом Артемом Кімом, і розставання, схоже, було для артистки важким.

Астаф'єва, незважаючи на відверті образи та щирі пости в соціальних мережах, де вона оголює свою душу, особисте життя намагається не виносити на публіку.

Через півроку мовчання після розлуки з Кімом, співачка натякнула, що її серце невільне, і нові відносини її більш ніж влаштовують.

Зі щасливою посмішкою на обличчі вона розповіла в інтерв'ю для Зіркового шляху, що більше не самотня: "Після останніх моїх відносин я собі сказала, що не буду нічого розповідати. Але я скажу так: я зараз дуже щаслива. Я відчуваю себе коханою та справжньою жінкою.".

Особистість коханого Астаф'євої поки залишається таємницею.

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