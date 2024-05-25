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У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

Олена Кюпелі
25 травня 2024, 12:44
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Кейт Міддлтон продовжує проходити лікування від онкологічного захворювання.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон проходить лікування від раку / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Телеграм-канал "Віндзори", який пише про життя королівської сім'ї, опублікував фото Кейт Міддлтон з лікарні.

Ресурс наводить слова королівського експерта, який посилається на друзів Кетрін. Так, журналіст Річард Іден розповів, що принцесі стає краще.

Канал пише, що у вересні минулого року принц і принцеса оголосили про створення нової спільної посади для своїх офісів - головного виконавчого директора.

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На фото - Кейт Міддлтон у лікарні:

Кейт Міддлтон у лікарні
Кейт Міддлтон у лікарні / Скриншот Віндзори

"Ця людина звітуватиме безпосередньо перед ними, і не залежатиме від Королівських секретарів. Пізніше, через хворобу принцеси, пошук співробітника довелося відкласти. Кетрін хоче проводити співбесіди разом із Вільямом, тому потрібно почекати. Ніхто не хоче чинити будь-який тиск на Кетрін. Єдине, що має значення в даний момент - це те, що їй стає краще. Цього року вона пройшла через важке випробування", - написало медіа.

На фото, яке опублікував канал, Кетрін справді перебуває в лікарні, але два роки тому. Тоді вона робила щеплення від коронавірусу. Що ж стосується свіжих фото, то поки що в мережі їх немає. Палац активно охороняє приватність принцеси в цей не простий для неї період.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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