Важка операція вклала Мурата Налчаджиоглу на лікарняне ліжко - деталі

Стисло:
- Мурата Налчаджиоглу госпіталізували два тижні тому
- Він переніс операцію і зараз відновлюється
Турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зустрів своє 48-річчя на лікарняному ліжку. Він переніс важку операцію.
Про госпіталізацію Налчаджиоглу повідомив у День свого народження в Instagram. Він показав відео, на якому його нова кохана, українська фітнес-тренерка Людмила Оверковська, вітає його зі святом у лікарняній палаті.
У кадрі іменинник був із крапельницею в руці та кисневою трубкою в носі. Втім, це не завадило йому порадіти приходу Людмили - вона принесла йому подарунки і повітряні кульки у формі сердечок, прикрашених їхніми спільними фото.
Пізніше Налчаджиоглу пояснив, що переніс серйозну операцію. "Останні два тижні тут. Складна операція була... Дякую, що повернули до життя", - написав бізнесмен.
Після підтвердження новин про госпіталізацію та операцію Людмила Оверковська опублікувала відео, як йде до лікарняної палати до Мурата і вітає його з Днем народження. У коментарях до ролика шанувальники, друзі та підписники бажають Налчаджиоглу якнайшвидшого одужання.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що дружина Лесика Ірина Турко підтвердила отруєння музиканта. Вона висловила свої припущення про винуватця, який міг хотіти зла артисту.
Також дружина Віталія Козловського, піар-менеджерка Юлія Бакуменко, показала, як їхній крихітка-син відривається під "Пінаколаду" - однорічний малюк відвідав генеральну репетицію зіркового тата.
Читайте також:
- "Відчуваю постійний дискомфорт": Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування
- Без жартів не обійшлося: наречений Лесі Нікітюк показав кумедний подарунок від ведучої
- Після нещодавньої госпіталізації: Надя Дорофєєва розповіла про свій стан
Хто такий Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред