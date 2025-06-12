Важка операція вклала Мурата Налчаджиоглу на лікарняне ліжко - деталі

Уже два тижні колишній чоловік Ані Лорак перебуває під наглядом лікарів.

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Мурат Налчаджиоглу новини - бізнесмен опинився в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/overkovskaja

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Мурата Налчаджиоглу госпіталізували два тижні тому

Він переніс операцію і зараз відновлюється

Турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зустрів своє 48-річчя на лікарняному ліжку. Він переніс важку операцію.

Про госпіталізацію Налчаджиоглу повідомив у День свого народження в Instagram. Він показав відео, на якому його нова кохана, українська фітнес-тренерка Людмила Оверковська, вітає його зі святом у лікарняній палаті.

відео дня

У кадрі іменинник був із крапельницею в руці та кисневою трубкою в носі. Втім, це не завадило йому порадіти приходу Людмили - вона принесла йому подарунки і повітряні кульки у формі сердечок, прикрашених їхніми спільними фото.

Людмила Оверковська прийшла підтримати коханого / instagram.com/muratnalca

Людмила Оверковська прийшла підтримати коханого / instagram.com/muratnalca

Пізніше Налчаджиоглу пояснив, що переніс серйозну операцію. "Останні два тижні тут. Складна операція була... Дякую, що повернули до життя", - написав бізнесмен.

Мурат Налчаджиоглу новини - бізнесмен опинився в лікарні / instagram.com/muratnalca

Після підтвердження новин про госпіталізацію та операцію Людмила Оверковська опублікувала відео, як йде до лікарняної палати до Мурата і вітає його з Днем народження. У коментарях до ролика шанувальники, друзі та підписники бажають Налчаджиоглу якнайшвидшого одужання.

Людмила Оверковська прийшла підтримати коханого / instagram.com/overkovskaja

Людмила Оверковська прийшла підтримати коханого / instagram.com/overkovskaja

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Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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