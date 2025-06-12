"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

Федишин розповіла емоційну історію про свої нічні пригоди.

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Ірина Федишин новини - співачка пояснила, навіщо вибивала двері в польській квартирі / колаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Коротко:

Перед концертом у Катовіце з Іриною Федишин сталася неприємність

Виплутуватися з неї зірці довелося за допомогою грубої сили

Українська співачка Ірина Федишин поділилася цікавою історією про своє гастрольне життя, яке не завжди протікає гладко. Наприклад, перед недавнім концертом у Катовіце, Польща, артистка вночі практично не спала через незручну ситуацію у ванній кімнаті.

У своєму блозі в Instagram Федишин розповіла, що вночі з чоловіком і сином заселялася в орендовані апартаменти. Процес виявився вельми складним: два спеціалізовані додатки, верифікація і дуже багато нервів - і о пів на четверту ранку співачка все ж потрапила в оселю.

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"Мали у Катовіце пригоди. Заселилися в апартаменти... Спершу довго їх шукали і розбиралися, як заселитися. Адже у Європі дуже часто безконтактне заселення. Ти бронюєш через сайт, оплачуєш, і тобі присилають всю інформацію: точний адрес, де знаходяться ключі, як їх знайти, та усі паролі. І це цілий квест. Загалом, на це в нас пішла година часу. Заселилися ми о 03:30 ночі", - каже артистка.

Ірина Федишин новини - співачка пояснила, навіщо вибивала двері в польській квартирі / instagram.com/irynafedyshyn

На жаль, на цьому пригоди Ірини не закінчилися. Пізніше вона пішла у ванну кімнату. Двері заклинило, і вийти звідти Федишин змогла лише після того, як вибила двері ногою: "Я пішла у ванну, і двері заклинили і просто вирішили не відкриватися. Я вже думала, що то знов треба через додаток зайти у телефоні і відкрити ті двері, типу система "розумний дім". Але ні, мені прийшлося їх виламувати. Причому самій виламуючи їх на іншу сторону, це вже 04:00 ранку".

Ірина Федишин новини - співачка пояснила, навіщо вибивала двері в польській квартирі / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин новини - співачка пояснила, навіщо вибивала двері в польській квартирі / instagram.com/irynafedyshyn

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Хто така Ірина Федишин? Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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