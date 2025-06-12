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"Мені соромно, що я боявся": Melovin переніс операцію

Анна Підгорна
12 червня 2025, 19:01
203
Меловін показав кадри з лікарні та поділився емоціями.
Melovin
Melovin новини - Меловін розповів про операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Стисло:

  • Меловін розкрив проблеми зі здоров'ям
  • Зірка нарешті позбувся того, що турбувало його багато років

Український співак Melovin багато років успішно приховував свої проблеми від шанувальників. Поганий зір він маскував лінзами та окулярами, які можна було сприйняти за доповнення до образу, а не життєву необхідність.

У своєму блозі Мел розповів, що у нього астигматизм - ліве око бачило всього на 25%, праве - на 40. І лише нещодавно артист зважився вирішити цю проблему раз і назавжди.

відео дня

Меловін показав відео з клініки корекції зору, куди звернувся зі своєю проблемою. "Зробив корекцію зору, і це було одне з найкращих рішень у житті. Без болю, без розрізів, всього за 15 хвилин. Вже на третій день я бачу чітко і з такою деталізацією… До цього ліве око бачило всього на 25% а праве на 40. Тепер я маю 100%-вий зір й повернувся до звичного ритму. Тепер не залежу від окулярів або лінз взагалі", - поділився новиною артист.

Melovin
Melovin новини - Меловін розповів про операцію / instagram.com/melovin_official
Melovin
Melovin новини - Меловін розповів про операцію / instagram.com/melovin_official

При цьому Melovin зазначив, що шкодує про втрачений через страх час, адже він міг повернутися до нормального життя вже давно, але відкладав це рішення. "Мені соромно, що я ходив і боявся зробити лазерну корекцію зору. Тепер можу сказати, що це безболісно – раз, з професійними лікарями – два, з класним підходом і жартами – три. Коли я лежав і побачив біле світло під час роботи лазера, щоб ви розуміли, він працює всього 15 секунд, і коли все стало білим, я сказав: "Лікарю, здається, я вже в раю", - каже зірка.

Melovin
Melovin новини - Меловін розповів про операцію / instagram.com/melovin_official
Melovin
Melovin новини - Меловін розповів про операцію / instagram.com/melovin_official

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Хто такий Melovin?

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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