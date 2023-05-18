У Берліні відмінили концерт Павліка через скандал із спецперепусткою

Співак повинен був виступити на благодійному заході у Німеччині.

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У Німеччині відмінили концерт Павліка / колаж Главред: фото: Facebook, Facebook Diana Yanushkevych

Скандал навколо співака Віктора Павліка зі спецперепусткою, яку він придбав, щоб вільно пересуватись містом під час дії комендантської години, вплинув і на його кар'єру.

Так, стало відомо, що благодійний концерт Павліка, запланований на 4 червня у Берліні, скасували. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу в німецькій столиці.

"У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", - йдеться у заяві Янушкевич у Facebook.

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У Берліні відмінили концерт Павліка / фото: Facebook Diana Yanushkevych

Скандальна перепустка

Нагадаємо, що Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних". Павлік вирішив скористатися своїм впливом в корисливих цілях, за що тут же був освистаний в мережі.

У Києві поліція відібрала у Віктора Павліка скандальну спецперепустку, якою той хвалився з дружиною. Поліція вилучила у співака Віктора Павліка спецперепустку, що надає право пересування містом під час дії комендантської години.

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою. Катерина Репяхова заступилася за співака, та назвала легковажний вчинок невдалим жартом.

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