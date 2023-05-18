УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

У Берліні відмінили концерт Павліка через скандал із спецперепусткою

Юлія Куришко
18 травня 2023, 13:39 оновлено 18 травня, 15:09
204
Співак повинен був виступити на благодійному заході у Німеччині.
У Берліні відмінили концерт Павліка через скандал із спецперепусткою
У Німеччині відмінили концерт Павліка / колаж Главред: фото: Facebook, Facebook Diana Yanushkevych

Скандал навколо співака Віктора Павліка зі спецперепусткою, яку він придбав, щоб вільно пересуватись містом під час дії комендантської години, вплинув і на його кар'єру.

Так, стало відомо, що благодійний концерт Павліка, запланований на 4 червня у Берліні, скасували. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу в німецькій столиці.

"У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", - йдеться у заяві Янушкевич у Facebook.

відео дня
У Берліні відмінили концерт Павліка через скандал із спецперепусткою
У Берліні відмінили концерт Павліка / фото: Facebook Diana Yanushkevych

Скандальна перепустка

Нагадаємо, що Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних". Павлік вирішив скористатися своїм впливом в корисливих цілях, за що тут же був освистаний в мережі.

У Києві поліція відібрала у Віктора Павліка скандальну спецперепустку, якою той хвалився з дружиною. Поліція вилучила у співака Віктора Павліка спецперепустку, що надає право пересування містом під час дії комендантської години.

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою. Катерина Репяхова заступилася за співака, та назвала легковажний вчинок невдалим жартом.

Більше цікавих новин:

шоу-бізнес Берлин Віктор Павлик
Реклама

Головне за день

Хочуть вгатити по "символічних місцях Києва": Данілов пояснив цілі нових ракетних атак РФ

Хочуть вгатити по "символічних місцях Києва": Данілов пояснив цілі нових ракетних атак РФ

13:52 Україна
"Бункер не врятує": Путін не зможе сховатися, коли в РФ почнуться масштабні процеси – ГУР

"Бункер не врятує": Путін не зможе сховатися, коли в РФ почнуться масштабні процеси – ГУР

12:48 Світ
Росія може зазнати поразки у війні вже за чотири місяці - Віктор Кевлюк

Росія може зазнати поразки у війні вже за чотири місяці - Віктор Кевлюк

12:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

15:11

Дженніфер Лопес розповіла, чому відчуває себе винуватою перед своїми дітьми

15:01

"Помста за певні дії": Князєв прокоментував судову справу проти ньогоФото

14:26

Що написати найкращому другові на День народження: щирі слова та унікальні листівки

14:21

Світ навиворіт - Колумбія: Комаров здійснить мрію справжнього колумбійського супергероя

14:19

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:17

Любителі Mcdonald's дізналися, для чого потрібні опуклості на кришках: здивуванню немає меж

13:53

ЗСУ знищили барда і автора команди КВК "Уральські пельмені"

13:52

Хочуть вгатити по "символічних місцях Києва": Данілов пояснив цілі нових ракетних атак РФВідео

13:39

У Берліні відмінили концерт Павліка через скандал із спецперепусткою

Реклама
13:34

Лоліта показала свою особливу дочку - їй вже 24 роки

13:33

Натхненні Голлівудом: топ-5 стрижок знаменитостей, які вам захочеться повторити

12:56

Не тільки з дітьми: які фото не можна ставити на заставку телефону

12:48

"Бункер не врятує": Путін не зможе сховатися, коли в РФ почнуться масштабні процеси – ГУРВідео

12:25

Артилеристи ЗСУ в районі Лимана отримали мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

12:25

Гороскоп на завтра 19 травня 2023: Рибам - стрес, Тельцям - творчість

12:21

Russia goodbye: Данилко зізнався, чому не поміняв слова свого хіта на Євробаченні-2023

12:01

Радіостанція у Франції потрапила в скандал, назвавши турне Зеленського Європою "шапіто"

12:00

Росія може зазнати поразки у війні вже за чотири місяці - Віктор КевлюкЕксклюзив

11:51

ЗСУ "насипають" окупантам: за добу просунулися на 1700 метрів до Бахмута - Череватий

11:35

"Путін у відчаї розкриває карти": РФ почала застосовувати свою найкращу зброю – аналітикВідео

Реклама
11:29

Хто мати дітей Кіркорова: що відомо про жінку з України, яка народила спадкоємців путіністу

11:28

З'явилися перші в історії повнорозмірні фото Титаніка з дна океану: як він виглядає зараз

11:12

Лікарські комісії при військкоматах працюватимуть інакше: що змінила Верховна Рада

11:08

Путін заборонив чиновникам звільнятися, допоки йде війна - розвідка Британії

11:07

"Горіти Вовці у пеклі вічно": ЗМІ розповіли про розлад між Путіним і патріархом Кирилом

10:49

Як легко і ефективно видалити сечовий камінь в унітазі: потрібно всього 3 інгредієнти

10:43

Стало відомо, де жила Пугачова по приїзду в Москву

10:38

Тільки генії помітять жирафу за 7 секунд: складна головоломка на уважність

10:36

США не дозволяють українським пілотам тренуватися на F-16 в Європі - New York Times

10:24

Що спочатку кладуть у борщ – капусту чи засмажку: неждана відповідь здивує наповал усіх господинь

10:19

Поліція вручила підозру у шахрайстві медійнику та адвокату Ігорю Мізраху

09:52

В Криму стався вибух на залізниці: вагони з зерном зійшли з рейок

09:48

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним - Гуменюк

09:48

США не проти, щоб інші країни передали ЗСУ винищувачі F-16 - Politico

09:35

Невпізнанна Доліна вразила опухлим виглядом: лікар вже поставила їй діагнозВідео

09:23

Нічний ракетний удар по Україні: сили ППО збили 29 з 30 російських ракет

09:09

"Від кризи немає панацеї": Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм - Bloomberg

09:04

Лише генії вирішать головоломку: потрібно знайти весільне запрошення за 87 секунд

09:00

Буде два контрнаступи: влітку зайдемо до Криму, а восени підемо на Донбас через Росію - СвітанЕксклюзив

08:58

"Загроза нависатиме над Києвом": Путін може усунути Лукашенка через одну з трьох причин – генералВідео

Реклама
08:55

Переслідували 2 години: принц Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці

08:49

Гороскоп на сьогодні 18 травня 2023: Рибам - підвищення, Стрільцям - пригніченняВідео

08:48

Хитрі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: це працює і сьогодні

08:20

Хвороба Лукашенка - спектакль для росіян і ПутінаПогляд

08:05

Пошкоджено два компоненти: ЗМІ з'ясували, що із ЗРК Patriot, який прикрив Київ від ракет 16 травня

07:38

Російські окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута - ISWВідео

07:35

Пригожин хоче прибрати з посади Шойгу та повернути Мізінцева - експерти СШАВідео

06:47

РФ атакувала Україну ракетами, вибухи пролунали в Києві, Одесі, Харкові: що відомо

06:30

Росіяни стали жертвами власної пропагандиПогляд

05:10

У світі є лише дві людини, яких боїться Путін: колишній КДБіст назвав їхні імена

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти