У Києві поліція відібрала у Віктора Павліка скандальну спецперепустку, якою той хвалився з дружиною

Поліція вилучила у співака Віктора Павліка спецперепустку, що надає право пересування містом під час дії комендантської години.

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Віктор Павлік та Катерина Репяхова / Колаж фото УНІАН та Instagram

Столична поліція вилучила у легендарного співака і зірки української естради 1990-х Віктора Павліка спеціальну перепустку, яка надає право їзда по місту на авто під час комендантської години. Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції по Києву.

"Під час монітора мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак (Віктор Павлік. - Главред) їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту і демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою та вилучили спецперепустку", – повідомили поліцейські.

Крім того, столичні копи нагадали Павлику та його дружині Катерині Реп'яховій про те, що під час воєнного стану діє заборона на фіксацію та освітлення об'єктів стратегічного значення.

відео дня

Не упустив можливість пожартувати над Павликом і колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, а нині - військовослужбовець Віктор Андрусів.

"Досвідчений український кіт-диверсант готується до чергового бойового виходу. Друзі, вчора Віктор Павлік похвалився пропуском на міст і на комендантську годину. Не треба заздрити. Кожен може отримати перепустку. Безкоштовно! Працює 100%. Між іншим, Віктору Павлику можна замінити його фейковий на цей справжній пропуск" - написав Андрусів в Тelegram і додав фото військового квитка бійця ЗСУ.

Скандал з Віктором Павликом і його дружиною

16 травня дружина і концертний директор Віктора Павліка Катерина Реп'яхова на своїй сторінці в Instagram виклала ролик, на якому хвалиться незвичайним подарунком від чоловіка.

На відео пара їхала в машині на великій швидкості по Південному мосту в Києві. Співак розмахує спецперепусткою (без якої зараз там їздити не можна), а його дружина із захопленням коментує поїздку.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх... Не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік дарує такі подарунки романтичні", - із задоволенням міркувала Реп'яхова.

Павлик їй піддакнув: "Це тобі пепепустка в подарунок".

У Мережі швидко запалахкотів скандал, через що Катерина вирішила вибачитися перед українцями. На своїй сторінці в Instagram вона пояснила подію невдалим жартом.

"Я не права. Я помилилася. Як будь-яка жива людина, я помиляюся. Я недоречно пожартувала. Я не повинна була публікувати ту сторі. І це факт. Я не ідеальна. Мій чоловік не купував пепепустку, він, як і більшість з нас, все робить заради перемоги. А я не повинна була робити те, що зробила", - писала дружина Віктора Павліка.

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