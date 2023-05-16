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Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних"

Анна Підгорна
16 травня 2023, 20:52 оновлено 16 травня, 21:05
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"Задоволення не для всіх": із захопленням підтримала чоловіка Катерина Репяхова. Громадськість її захоплення не розділила.
Віктор Павлік та Катерина Репяхова з сином
Віктор Павлік і Катерина Репяхова хваляться спецперепусткою по закритій території - мережа обурена / instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Народний артист України та співак Віктор Павлік, безумовно, зараз користується перевагами від можновладців - артист багато та вільно переміщається по Україні та за її межами через благодійні концерти на користь ЗСУ.

Однак Павлік вирішив скористатися своїм впливом в корисливих цілях, за що тут же був освистаний в мережі. Його дружина, концертний директор і блогер Катерина Репяхова, на своїй сторінці в Instagram виклала ролик, на якому хвалиться незвичайним подарунком від Віктора.

На відео пара їде в машині на великій швидкості по Південному мосту в Києві. Співак розмахує спецперепусткою, а його дружина із захопленням коментує те, що відбувається.

відео дня

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх... Не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні", - із задоволенням розмірковує Репяхова. Павлік їй підтакує: "Це тобі перепустка у подарунок".

Зазначимо, що київський Південний міст був закритий для проїзду ще влітку минулого року через підвищену небезпеку ракетних обстрілів країни-окупанта. Проїзд по ньому дозволений тільки для спецтранспорту, громадського і транзитного вантажного транспорту, а також для автомобілів зі спецперепустками, які видає Київська міська військова адміністрація.

Звідки подібний документ у Віктора Павліка, і навіщо він знадобився Катерині Репяховій, залишається загадкою. У мережі обурені легковажністю артиста, яких їхав до того ж, судячи з відео, не пристебнутим. Після того, як відео прогулянки співака і дружини по забороненому мосту з гнівними коментарями почали постити люди, Катерина Репяхова приховала сторінку в Instagram.

Раніше Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також молода дружина українського співака Віктора Павліка розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста і його релігійні переконання.

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