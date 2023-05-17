УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою

Анна Підгорна
17 травня 2023, 01:02 оновлено 17 травня, 01:02
54
Катерина Репяхова заступилася за співака, та назвала легковажний вчинок невдалим жартом.
Катерина Репяхова та Віктор Павлік з сином
Катерина Репяхова вибачилася за "покатушки" з Віктором Павліком за спецперепусткою / instagram.com/viktorpavlik

Українська блогерка, дружина і концертний директор співака Віктора Павліка Катерина Репяхова влипла на пару з Народним артистом України в неприємний скандал.

У соціальних мережах дівчина розмістила ролик, на якому вона насолоджується "задоволенням не для всіх" - ганяє на машині по закритому Південному мосту. Це стало можливо завдяки спецперепустці - особливому документу, який нібито їй підніс у подарунок Павлік.

Подібні хвастощі під час війни громадськість назвала недоречними, і стала критикувати Репяхову з чоловіком. Поки неприємна ситуація не стала приймати небезпечні обороти, Катерина вирішила вибачитися перед публікою. На своїй сторінці в Instagram вона пояснила подію невдалим жартом.

відео дня

"Я не права. Я помилилася. Як будь-яка жива людина, я помиляюся. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту сторі. І це факт. Я не ідеальна. ... Мій чоловік не купляв перепустку, він, як і більшість з нас, все робить задля перемоги. А я не мала робити того, що зробила", - пише дружина Віктора Павліка.

Також вона зазначила, що коментатори, які через цей скандал пишуть гидоту про її дворічного сина від співака, "як орки", які "хорошого ніколи не помітять".

Дружина Віктора Павліка виправдалася за 'задоволення не для всіх' за спецперепусткою
Катерина Репяхова вибачилася за "покатушки" з Віктором Павликом за спецперепусткою / instagram.com/repyahovakate

Раніше Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також молода дружина українського співака Віктора Павлика розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста і його релігійні переконання.

Інші новини:

шоу-бізнес Віктор Павлик новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
Реклама

Головне за день

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot

23:47 Україна
ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNN

ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNN

22:57 Україна
Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через Україну

Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через Україну

21:06 Світ
Всі головні новини

Останні новини

02:05

Більше - не означає добре: що станеться з організмом, якщо пити багато води

01:35

Страву доведеться вилити: скільки лаврового листа потрібно класти в суп

01:02

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою

00:51

Що ніколи не можна робити 17 травня, щоб не обрізати своє багатство: прикметиВідео

16 травня, вівторок
23:47

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження PatriotВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:06

Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі

22:57

ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNNВідео

22:44

Охлобистін назвав "справжню" причину виїзду Пугачової з Росії

22:37

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та фонд Hope UA придбали для передової сучасний гастроскоп новости компании

Реклама
22:31

Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозруФотоВідео

22:10

Володимир Остапчук розповів, чим його полонила юна дружина

22:08

"Я передам тіло": Пригожин раптово заявив про "співпрацю" з Будановим

22:03

Божевілля Брітні: шість шокуючих фактів з життя співачкиВідео

21:06

Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через УкраїнуВідео

20:52

Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних"Відео

20:49

Допомогу грошима від ООН зможе отримати нова категорія українців: кому пощастилоВідео

20:43

Олена Зеленська в білосніжному "кімоно" здивувала президента КореїВідео

20:36

РФ пошкодила систему ППО Patriot під Києвом - CNNВідео

20:30

Що зробити, щоб не ріс бур'ян: поради, які треба знати кожному дачникові

20:11

3 проблеми у вашому домі, які можуть висмоктати всю енергіюВідео

Реклама
20:03

Курс валют може знову рвонути: експерт розповів, чи чекати знову долар по 40 грн

19:58

РФ відновить ракетні удари по об'єктах енергетики: українців вже просять економити світло

19:50

У Міноборони висміяли Росію про нібито знищення Patriot своїми ракетамиВідео

19:22

"Потрібно обов'язково загадати бажання": Noize MC їдко пожартував про кончину ПутінаВідео

19:12

Готель, в якому українці "підловили" путіністку Бузову, виправдався перед росіянами

19:05

Навіщо бункерний дід вирішив лупанути по Києву 6 КинджаламиПогляд

19:00

"Це найстрашніше": 80% слів Пригожина є правдою - БудановВідео

18:40

З Газмановим і "Воровайками": путініст Барецький зібрався проводити "Руссобачення" в замку ПугачовоїВідео

18:12

Підняли прапор: Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

18:06

"Що мадам несе": росіяни накинулися на Вінер через заяву про бомжів і заборону виступати на ОІВідео

17:58

Чи потрібно мити сало: несподівана відповідь здивує досвідчених гурманів

17:57

Каменських захейтили за розіграш люкс-авто і дорогого смартфона

17:47

"Ми більше не зустрічаємося!": 36-річна зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж

17:38

Підготовка пілотів ось-ось почнеться: Мельник сказав, коли Україна отримає F-16

17:29

Міноборони РФ зганьбилося заявою про "знищення" PatriotВідео

17:29

У Путіна проблеми з надмірним вживанням наркотиків - БудановВідео

17:18

Гурт Kalush Orchestra зустрівся із зіркою Голлівуду: Шварценеггер запросив на свій саміт

17:13

Як бузок впливає на людину: несподівані лікувальні властивості улюбленої квітки

17:11

ЗСУ йдуть вперед під Бахмутом: звільнено 20 квадратних кілометрів територій

16:54

Ектор Хіменес-Браво оголосив про відхід з "Майстер Шеф", і показав нового ведучого

Реклама
16:53

Чи можна кожен день пити чай з м'ятою: факти про популярний напій здивують

16:38

Онлайн з гнізда лелеки: на Полтавщині запустили унікальний проєкт у нацпаркуВідео

16:16

Що не можна подарувати на новосілля: 4 предмета, які зіпсують життя

16:12

Скільки підков можна чіпляти вдома: чому більшість неправильно використовує талісман на щастя

16:05

За 3-6 місяців Київ отримає F-16, пілоти РФ триматимуться подалі від кордонів України - МельникЕксклюзив

16:01

Лукашенко "воює" зі старшими синами: експерт розкрив сценарій перевороту в БілорусіВідео

15:51

Увірветься потужна гроза: синоптики попередили про атаку сильних зливВідео

15:40

Зникнуть накип і неприємний запах: 3 ідеальні способи, як почистити пральну машину для профілактики

15:13

У Росії закотили істерику через вчинок Сердючки на Євробаченні: погрожують відплатою

15:09

Будуть золотистими і хрусткими: 3 простих рецепти неймовірних курячих крилецьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти