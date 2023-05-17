Дружина Віктора Павліка виправдалася за 'задоволення не для всіх' за спецперепусткою

Катерина Репяхова заступилася за співака, та назвала легковажний вчинок невдалим жартом.

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Катерина Репяхова вибачилася за "покатушки" з Віктором Павліком за спецперепусткою / instagram.com/viktorpavlik

Українська блогерка, дружина і концертний директор співака Віктора Павліка Катерина Репяхова влипла на пару з Народним артистом України в неприємний скандал.

У соціальних мережах дівчина розмістила ролик, на якому вона насолоджується "задоволенням не для всіх" - ганяє на машині по закритому Південному мосту. Це стало можливо завдяки спецперепустці - особливому документу, який нібито їй підніс у подарунок Павлік.

Подібні хвастощі під час війни громадськість назвала недоречними, і стала критикувати Репяхову з чоловіком. Поки неприємна ситуація не стала приймати небезпечні обороти, Катерина вирішила вибачитися перед публікою. На своїй сторінці в Instagram вона пояснила подію невдалим жартом.

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"Я не права. Я помилилася. Як будь-яка жива людина, я помиляюся. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту сторі. І це факт. Я не ідеальна. ... Мій чоловік не купляв перепустку, він, як і більшість з нас, все робить задля перемоги. А я не мала робити того, що зробила", - пише дружина Віктора Павліка.

Також вона зазначила, що коментатори, які через цей скандал пишуть гидоту про її дворічного сина від співака, "як орки", які "хорошого ніколи не помітять".

Катерина Репяхова вибачилася за "покатушки" з Віктором Павликом за спецперепусткою / instagram.com/repyahovakate

Раніше Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також молода дружина українського співака Віктора Павлика розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста і його релігійні переконання.

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