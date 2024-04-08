Тяжкохворого Алена Делона помістили під посилену опіку

Французький актор 88-річний Ален Делон був поміщений під посилену опіку. -Тепер знаменитість не зможе розпоряджатися майном терміном на 5 років.

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Алена Делона суд помістив під посилену опіку / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Легендарний французький актор і продюсер, 88-річний Ален Делон, був поміщений під посилену опіку. Про це пише місцеве популярне видання Le Figaro.

За рішенням суду французького муніципалітету Монтаржі, Делон не зможе розпоряджатися своїм майном протягом п'яти років.

Доходи і власність Делона тимчасово перейшли в розпорядження опікуна. Його ім'я журналістам не повідомили, але рішенням суду вже публічно обурилася молодша дочка артиста - Анушка.

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"Ми ставимо під сумнів необхідність такого обмежувального і примусового заходу", - сказав її адвокат.

До того троє дітей Делона від різних шлюбів - 59-річний Ентоні Делон, 33-річна Анушка Делон і 29-річний Ален-Фаб'єн Делон - понад рік не можуть домовитися між собою про опіку над батьком. Причому стверджують, що їхні суперечки відбуваються аж ніяк нібито не через спадщину.

Делон через проблеми зі здоров'ям завершив кар'єру кіно ще 2017 року. У 2019 році він переніс інсульт. Пізніше стало відомо, що йому зробили операцію в одній із паризьких лікарень. У 2022 році син артиста заявив пресі, що батько планує піти з життя, скориставшись правом на евтаназію, проте пізніше той передумав. Наприкінці січня 2024 року суд визнав актора недієздатним.

Хто такий Ален Делон? Ален Фаб'єн Моріс Марсель Делон - французький актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність здобув після фільмів "На яскравому сонці" (1960), "Рокко і його брати" (1960), "Леопард" (1963), "Чорний тюльпан" (1964), номінант на премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий дебютант". Володар премії "Сезар" за найкращу чоловічу роль у картині "Наша історія" (1984). Офіцер ордена Почесного легіону.

Нагадаємо, раніше Ален Делон приєднався до тих зірок світової культури, які підтримують Україну в її боротьбі з Росією.

Як пишуть українські дипломати, Делон долучився до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші з легендарної книги "Кобзар" Тараса Шевченка.

Крім того, пізніше легендарний актор вирішив висловити підтримку Україні та взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

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