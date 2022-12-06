Тяжкохвора Катерина Тишкевич розповіла про розмову з провидцем про долю України

Зірка серіалів вирушила в оздоровчу подорож на Балі.

Катерина Тишкевич на Балі поспілкувалася з провісником / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям у серіалах Безсмертник та Ніщо не трапляється двічі, багато років бореться з виснажливою хворобою. Нещодавно вона знайшла лікування, після якого вирушила на Балі щоб відновити сили.

На острові вона, серед іншого, відвідала одну з місцевих святинь, в якій помолилася за благополуччя України.

"Не буду вас багато грузити фото з Балі, бо розумію що не на часі. Але цією подією хочу поділитися, так як в цьому храмі, я молилася за рідну Україну та її скорішу перемогу", - розповіла на своїй сторінці в Instagram Тишкевич.

Також вона спілкувалася з одним з головних провидців острова на ім'я Джаті. Катерина запитала у нього про власне здоров'я. А ось про перемогу України у війні говорити з ним не наважилася - побоялася відповіді.

"Я не наважилася… Боюся почути щось не те… Я собі вирішила, що навесні перемога, а літом повертаємо Крим, хай так і буде", - поділилася Катерина.

Катерина Тишкевич на Балі поспілкувалася з провісником / instagram.com/mrsketrin

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