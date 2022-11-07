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"Потрібні докази, щоб здати її СБУ": відома актриса вилаяла режисера-мовчунку Байрак:

7 листопада 2022, 20:35

Відома актриса Катерина Тишкевич раніше дружила з режисером Оксаною Байрак, проте після мовчання тій війні в Україні швидко заблокувала її в соцмережах.

Байрак Тишкевич
Відома актриса вилаяла режисера-мовчунку Байрак: / Instagram.com/mrsketrin і УНІАН

Актриса і зірка серіалу "ніщо не трапляється двічі" Катерина Тишкевич довго дружила з режисером Оксаною Байрак, однак після мовчання про війну в Україні актриса заблокувала її. Про це вона розповіла в інтерв'ю блогерше Аліні Доротюк.

"Були якісь жарти, що вона б вийшла заміж за Путіна. Але я реально думала, що вона жене. Що такого не може бути. Думала невдалий жарт. За місяць до війни ми вже майже не спілкувалися. Мені дуже важко давалася ця дружба. Я і не впевнена, що Оксана може дружити. Я її заблокувала, і ми не спілкуємося", ‒ розповіла вона.

Тишкевич розповіла, що якось висловила в Instagram-stories свою думку з приводу позиції Байрак. Тоді та все ж подзвонила їй і попросила це видалити. Однак актриса відмовилася це робити.

"Визнати свою помилку, вона цього не зробить. Щоб здати її СБУ, потрібні докази, а вона хитра, все видаляла. Я викреслила її зі свого життя. Немає вибачення", - підсумувала Тишкевич.

Нагадаємо, раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під "часткову мобілізацію", коли його дочка нещодавно народила первістка.

Ще один путінський вішалка Тіматі вибухнув квітчастою промовою про те, що готовий "віддати борг батьківщині" і не боїться "могілізаціі". Однак сміливо так міркував Тимур Юнусов лише через свою непридатність.

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