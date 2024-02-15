Ти була коханням: Джамала розповіла про втрату

Співачка показала свого вихованця і розповіла, що його більше немає.

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Джамала поділилася своєю бідою / Колаж Главред, фото Instagram/jamalajaa

Українська співачка Джамала поділилася драмою, яка трапилася в її родині. На своїй сторінці в Instagram, співачка показала свого песика і повідомила, що він більше не з ними.

"Спасибі тобі, що була нашою сім'єю. Вибач, що таке життя... війна. Ти була справжньою любов'ю для нас", - написала вона.

У коментарі прийшли підписники співачки, які вирішили висловити їй свої співчуття.

Нагадаємо, раніше Джамала поділилася несподіваною і приємною новиною. Артистка стане матір'ю втретє.

Раніше також суд у Росії заочно заарештував Джамалу. Заочний арешт української та кримськотатарської співачки Джамали відбувся в Москві. Її звинувачують у справі, пов'язаній із "фейками" про дії російської окупаційної армії.

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