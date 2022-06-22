УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Син Ілона Маска оголосив себе трансгендерною жінкою на зло батькові

22 червня 2022, 01:45

Таким чином 18-річний Ксав'є має намір відмовитися від усього, що коли-небудь пов'язувало його з підприємцем.

false
Ксав'є Маск, син Ілона Маска, оголосив себе трансгендерною жінкою / instagram.com/elon.ai

Бізнесмен і мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal, Tesla 50-річний Ілон Маск зазнав батьківського фіаско - старший з його синів (один з близнюків) оголосив себе трансгендерною жінкою. Не останньою причиною переходу з чоловічого тіла в жіноче стали саме погані відносини хлопця з Маском-старшим.

Про це повідомляють у The Daily Mail з посиланням на власні джерела. Так, за їхніми даними 18-річний Ксав'є Маск (брат-близнюк Гріффіна Маска) закінчив оформляти документи по зміні статі та імені. Тепер його зватимуть Вівієн Джена Вілсон.

Причину свого переходу Вівієн обґрунтовує так: "Я більше не живу зі своїм біологічним батьком, і не бажаю бути пов'язаною з ним ні в якому вигляді або формі". Ксав'є прийняв ім'я Вівієн і дівоче прізвище своєї матері - першої дружини Ілона Маска та фентезі-письменниці Джастін Маск (Вілсон).

У шлюбі з Джастін у мільярдера народилося шестеро синів: Невада (первісток; помер у віці 10 тижнів), Близнюки Ксав'є і Гріффін, трійнята Даміан, Саксон і Кай.

Від третього шлюбу, з канадською співачкою Граймс (Клер Буше), і Маска є син екс Еш Ей-Твелв і дочка Екза Дарк Сідераель.

читайте такожДочка Фреймут показала бойфренда і напівголі груди

Раніше американська співачка і акторка Дженніфер Лопес представила свою 14-річну дочку (за народженням) Еммі Марібель Муньіс, як гендерно нейтральну особистість.

Також в мережі з'явилися перші фотографії єдиної дочки голлівудської зірки Камерон Діаз - 49-річна акторка приховувала дівчинку з моменту її появи на світ.

Інші новини:

шоу-бізнес Ілон Маск новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:45

Син Ілона Маска оголосив себе трансгендерною жінкою на зло батькові

01:31

Загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі: військовий експерт оцінив ризикиВідео

00:51

Прикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:37

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зробив своїй коханій шикарний подарунокВідео

00:19

Як спроектувати радість у вашому домі: поради дизайнера інтер'єрів

Реклама
21 червня, вівторок
23:57

Женя зі "Сватів" розповіла, чи спілкується зі своїми колегами по серіалу

23:53

Удар авіації по позиціях ворога: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

23:46

Дружина Чмерковського розповіла, як у неї стався викидень, поки чоловік був у Києві

23:44

"Ми не розуміємо, як нам заздрить Америка": дочка пропагандиста Машкова розірвала стосунки з батьком

23:32

"ЗСУ обходять, беруть у кільце": окупанти панікують через фланговий удар української арміїВідео

23:30

6-річна дочка Беднякова підкорила мережу своєю піснеюВідео

23:00

У Росії скоро може початися мобілізація - The Guardian

23:00

"Киселівка - за нами": в ОП розкрили деталі зачистки ЗСУ передмістя ХерсонаВідео

22:32

Маріуполь мститься окупантам: росіяни підірвались на міні при розмінуванні Азовсталі

22:20

Окупанти накрили Харківщину потужним вогнем: понад 30 поранених і загиблихВідео

21:59

Випалена земля: з'явилися кадри Зміїного після потужного удару ЗСУВідео

21:58

"Володя, ти - програв": у промові Токаєва знайшли таємний посил до Путіна

21:40

Путін залив кімнату кров'ю: вночі до нього примчали медики - ЗМІВідео

21:39

"Херсон вже видно в приціл і біноклі": Арестович розповів, коли окупантів виб'ють з міста

21:38

Українцям розповіли, як отримає допомогу через ПриватБанк: хто має право на гроші

Реклама
21:33

Стовп диму над Чорним морем: пожежу на "вишці Бойка" зафіксував супутник

20:58

ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках: в окупантів серйозні втратиВідео

20:36

"Меладзе, часом, не про вас співав?": Заворотнюк похвасталася засмаглим тілом на турецькому курорті

20:26

Біля кордону України впав російський штурмовик Су-25, пілот загинувФотоВідео

20:23

Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенціїВідео

20:18

Волочкова невдало розставила ноги, розсмішивши шанувальників: "там параліч сідничного нерва"

20:10

Прикмети на 23 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Безробітних українців відправлятимуть розбирати завали та будувати захисні споруди - Шмигаль

20:06

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку: Козерогам - лінь, Скорпіонам - підступи ворогів, Рибам - призВідео

19:53

На Луганщині ворог прорвав оборону ЗСУ і закріплюється на зайнятих рубежах - ГенштабВідео

19:27

Мати заспівала колискову біля труни сина: у Львові попрощалися із загиблим на фронті захисником УкраїниВідео

19:18

Публічне приниження Росії: чому лідери країн колишнього СРСР все частіше грубіянять ПутінуПогляд

19:11

Коли краще їсти ягоди: головні правила для максимальної користі вліткуВідео

18:57

"Вождю доведеться йти": у РФ розповіли про вибір наступника ПутінаВідео

18:45

"Від того, що відбувається, сумно": Барбара Брильська висловилася про війну в Україні

18:44

"Це тобі замість вілли в Майамі": ганебно вигнаного з США сина Медведєва прилаштували в РФ

18:23

РФ накрила житлові квартали Харкова вогнем з Ураганів: загинули п'ятеро, багато пораненихФотоВідео

18:12

"За це випити зобов'язаний кожен українець": астролог назвав дату смерті Путіна

18:00

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: окупанти покидають другий і третій рубежі оборониВідео

17:59

Розбірки в Росгвардії: ключовий генерал злетів з посади, на війну гребуть відставниківВідео

Реклама
17:29

Окупантів "прасують" ракетами: ЗСУ завдали нового удару по Зміїному - джерелоВідео

17:24

Україна може підписати з РФ мирний договір: у Зеленського назвали умовуВідео

17:20

У мережі вперше з'явилися фото засекреченої дочки Кемерон Діас

17:19

Коханка Путіна Кабаєва розжилася розкішними будинками в Туреччині: в угоді замішаний Ердоган - ЗМІ

17:06

У зону дії ППО Тайваню без попередження увійшли 29 літаків Китаю

17:00

"Перепрошуємо, ми у вас в гостях": бійці ЗСУ потоваришували на позиціях з дикими кабанамиВідео

16:59

ЗСУ "нокаутують" армію РФ і зможуть виграти війну — генерал СШАВідео

16:59

Україну завтра можуть обстріляти ракетами: в РНБО розповіли про можливі провокаціїВідео

16:52

"Не знав, що Скабеєва чоловік": Дурнєв придумав покарання для російських пропагандистів

16:35

Чоловік Лорак похвалився вокальними даними дочкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти