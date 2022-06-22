Син Ілона Маска оголосив себе трансгендерною жінкою на зло батькові

Ксав'є Маск, син Ілона Маска, оголосив себе трансгендерною жінкою / instagram.com/elon.ai

Бізнесмен і мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal, Tesla 50-річний Ілон Маск зазнав батьківського фіаско - старший з його синів (один з близнюків) оголосив себе трансгендерною жінкою. Не останньою причиною переходу з чоловічого тіла в жіноче стали саме погані відносини хлопця з Маском-старшим.

Про це повідомляють у The Daily Mail з посиланням на власні джерела. Так, за їхніми даними 18-річний Ксав'є Маск (брат-близнюк Гріффіна Маска) закінчив оформляти документи по зміні статі та імені. Тепер його зватимуть Вівієн Джена Вілсон.

Причину свого переходу Вівієн обґрунтовує так: "Я більше не живу зі своїм біологічним батьком, і не бажаю бути пов'язаною з ним ні в якому вигляді або формі". Ксав'є прийняв ім'я Вівієн і дівоче прізвище своєї матері - першої дружини Ілона Маска та фентезі-письменниці Джастін Маск (Вілсон).

У шлюбі з Джастін у мільярдера народилося шестеро синів: Невада (первісток; помер у віці 10 тижнів), Близнюки Ксав'є і Гріффін, трійнята Даміан, Саксон і Кай.

Від третього шлюбу, з канадською співачкою Граймс (Клер Буше), і Маска є син екс Еш Ей-Твелв і дочка Екза Дарк Сідераель.

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Раніше американська співачка і акторка Дженніфер Лопес представила свою 14-річну дочку (за народженням) Еммі Марібель Муньіс, як гендерно нейтральну особистість.

Також в мережі з'явилися перші фотографії єдиної дочки голлівудської зірки Камерон Діаз - 49-річна акторка приховувала дівчинку з моменту її появи на світ.

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