Трагедія в родині Доллі Партон: Королева кантрі овдовіла

Пара була разом понад шістдесят років.

https://glavred.net/stars/tragediya-v-seme-dolli-parton-koroleva-kantri-ovdovela-10644596.html Посилання скопійоване

Помер чоловік Доллі Партон - співачка висловилася про смерть Карла Діна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Доллі Партон втратила чоловіка

Карл Дін був її супутником протягом останніх шести десятиліть

Американська поп-ікона Доллі Партон зараз переживає важку втрату. Представники артистки в її блозі в Instagram повідомили, що у віці 82 років помер її чоловік Карл Дін.

Смерть настала третього березня. Похорон коханого Партон буде закритим і в присутності найближчих друзів і родичів.

відео дня

"Ми з Карлом провели багато чудових років разом. Слова не зможуть передати ту любов, яку ми ділили понад 60 років. Дякую за ваші молитви і співчуття", - каже Доллі. Вона також попросила приватності для неї та її сім'ї в цей непростий час.

Помер чоловік Доллі Партон - співачка висловилася про смерть Карла Діна / instagram.com/dollyparton

Доллі Партон і Карл Дін познайомилися 1964 року, і два роки потому уклали офіційний шлюб. Пара дітей не мала, проте разом виховувала та піднімала на ноги численних братів і сестер співачки (Партон була четвертою з 12 дітей у її родині - прим. редактора).

Чоловік зірки займався власним бізнесом і вів непублічний спосіб життя. За весь час їхнього шлюбу він супроводжував Доллі Партон на світському заході тільки один раз.

Доллі Партон з чоловіком Карлом Діном / instagram.com/dollyparton

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються в романтичній комедії, де через 20 років після розлучення зіграють закоханих.

Також зірка "Матриці" і "Джона Віка" Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою. 60-річний артист ніколи не був одружений, і нинішній роман для нього найтриваліший.

Читайте також:

Хто така Доллі Партон? Доллі Партон - американська кантрі-співачка, кіноакторка, філантроп. Записала понад тисячу пісень (враховуючи колаборації), а за її словами написала близько 5000. Доллі Партон двадцять п'ять разів піднімалася на верхню позицію кантрі-чартів журналу Billboard. В Америці визнана однією з найуспішніших співачок у своєму жанрі, отримавши при цьому титул "Королева кантрі". Партон продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу, що робить її однією з найбільш продаваних музичних виконавиць усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред