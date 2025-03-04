Трагедія в родині Доллі Партон: Королева кантрі овдовіла

Коротко:
- Доллі Партон втратила чоловіка
- Карл Дін був її супутником протягом останніх шести десятиліть
Американська поп-ікона Доллі Партон зараз переживає важку втрату. Представники артистки в її блозі в Instagram повідомили, що у віці 82 років помер її чоловік Карл Дін.
Смерть настала третього березня. Похорон коханого Партон буде закритим і в присутності найближчих друзів і родичів.
"Ми з Карлом провели багато чудових років разом. Слова не зможуть передати ту любов, яку ми ділили понад 60 років. Дякую за ваші молитви і співчуття", - каже Доллі. Вона також попросила приватності для неї та її сім'ї в цей непростий час.
Доллі Партон і Карл Дін познайомилися 1964 року, і два роки потому уклали офіційний шлюб. Пара дітей не мала, проте разом виховувала та піднімала на ноги численних братів і сестер співачки (Партон була четвертою з 12 дітей у її родині - прим. редактора).
Чоловік зірки займався власним бізнесом і вів непублічний спосіб життя. За весь час їхнього шлюбу він супроводжував Доллі Партон на світському заході тільки один раз.
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Хто така Доллі Партон?
Доллі Партон - американська кантрі-співачка, кіноакторка, філантроп. Записала понад тисячу пісень (враховуючи колаборації), а за її словами написала близько 5000. Доллі Партон двадцять п'ять разів піднімалася на верхню позицію кантрі-чартів журналу Billboard. В Америці визнана однією з найуспішніших співачок у своєму жанрі, отримавши при цьому титул "Королева кантрі". Партон продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу, що робить її однією з найбільш продаваних музичних виконавиць усіх часів, повідомляє Вікіпедія.
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