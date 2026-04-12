Великдень-2026: українські зірки привітали зі святом і показали освячення пасок

Великдень-2026: українські зірки привітали зі святом / колаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/biedniakov, instagram.com/alyona.alyona.official

У неділю, 12 квітня, християни східного обряду відзначають одне з головних свят — Великдень.

Незважаючи на те, що вже п'ятий рік поспіль українці зустрічають цей світлий день в умовах повномасштабної війни, традиції залишаються незмінними. Люди йдуть до храмів, освячують великодні кошики, збираються за сімейним столом і вітають одне одного словами: "Христос Воскрес! — Воістину Воскрес!".

З нагоди свята українські знаменитості активно діляться атмосферою Великодня в соцмережах, зокрема в Instagram. Вони публікують фотографії з церков, показують освячені паски та святкові кошики.

У своїх привітаннях зірки бажають українцям найголовнішого — миру, спокою та світлого майбутнього, а також закликають зберігати віру, тепло та єдність навіть у непрості часи.

Дзідзьо

Виконавець влаштував у недільний ранок фотосесію. Артист з'явився у білій вишиванці та з великодньою кошиком, у який поклав лише найнеобхідніше — паски та великодні яйця. Дзідзьо привітався з підписниками традиційними словами: "Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!". Тим часом користувачі відповідали йому: "Воістину Воскрес".

Фото: instagram.com/dzidzio

Андрій Бедняков

Ведучий розпочав свій ранок із церкви. Шоумен разом із донькою пішов освячувати паски. Вони одягли вишиванки, взяли свої великодні кошики й пішли вшановувати свято. Андрій Бедняков також зазначив, нехай світла Пасха принесе те, чого українці дуже сильно очікують — мир.

"Христос Воскрес! З Великоднем! Миру всім нам! Бережіть себе", - зазначив шоумен.

Фото: instagram.com/biedniakov

Яна Глущенко

Актриса не приховує, що Великдень - це її найулюбленіше свято. Артистка каже, що це про щирість, світло, про душу. Знаменитість бажає, щоб Великдень приніс кожному хоча б трохи тепла на серце.

"Сьогодні (12 квітня - прим. ред.) Великдень! Моє улюблене свято. Тому що тут ніхто не бігає у пошуках "що подарувати" і не вдає, що це головне. Тут про інше. Про людей. Про душу. Про світло, якого або є - або немає. Христос Воскрес! І нехай у кожного сьогодні щось всередині стане теплішим", - поділилася актриса.

Фото: instagram.com/yamo4ka

Сергій Притула

Колишній ведучий, а нині волонтер і громадський діяч Сергій Притула показав, як освячував паски в Києві.

Він поділився, як цього року проходить Великдень у його родині. Свято Сергій Притула вирішив провести в колі найближчих і рідних. Компанію волонтеру склали дружина Катерина, їхні діти Соломія, Стефанія та Марко, а також старший син знаменитості від першого шлюбу Дмитро.

Фото: instagram.com/siriy_ua

alyona alyona

Співачка теж шанує великодні традиції. Артистка поклала пасочки та яйця і пішла до церкви, щоб їх освятити. Ранок виконавиця розпочала зі слів: "Христос Воскрес".

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Анна Тринчер

Артистка теж шанує традиції. Знаменитість вже встигла освятити паску. До церкви Анна Тринчер пішла не одна, компанію їй склала мама.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

