Великдень-2026: українські зірки привітали зі святом і показали освячення пасок

Ви дізнаєтеся:
- Як святкують Великдень Дзідзьо та Андрій Бєдняков
- Як святкують Великдень Яна Глущенко та Сергій Притула
- Як святкують Великдень alyona alyona та Анна Трінчер
У неділю, 12 квітня, християни східного обряду відзначають одне з головних свят — Великдень.
Незважаючи на те, що вже п'ятий рік поспіль українці зустрічають цей світлий день в умовах повномасштабної війни, традиції залишаються незмінними. Люди йдуть до храмів, освячують великодні кошики, збираються за сімейним столом і вітають одне одного словами: "Христос Воскрес! — Воістину Воскрес!".
З нагоди свята українські знаменитості активно діляться атмосферою Великодня в соцмережах, зокрема в Instagram. Вони публікують фотографії з церков, показують освячені паски та святкові кошики.
У своїх привітаннях зірки бажають українцям найголовнішого — миру, спокою та світлого майбутнього, а також закликають зберігати віру, тепло та єдність навіть у непрості часи.
Дзідзьо
Виконавець влаштував у недільний ранок фотосесію. Артист з'явився у білій вишиванці та з великодньою кошиком, у який поклав лише найнеобхідніше — паски та великодні яйця. Дзідзьо привітався з підписниками традиційними словами: "Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!". Тим часом користувачі відповідали йому: "Воістину Воскрес".
Андрій Бедняков
Ведучий розпочав свій ранок із церкви. Шоумен разом із донькою пішов освячувати паски. Вони одягли вишиванки, взяли свої великодні кошики й пішли вшановувати свято. Андрій Бедняков також зазначив, нехай світла Пасха принесе те, чого українці дуже сильно очікують — мир.
"Христос Воскрес! З Великоднем! Миру всім нам! Бережіть себе", - зазначив шоумен.
Яна Глущенко
Актриса не приховує, що Великдень - це її найулюбленіше свято. Артистка каже, що це про щирість, світло, про душу. Знаменитість бажає, щоб Великдень приніс кожному хоча б трохи тепла на серце.
"Сьогодні (12 квітня - прим. ред.) Великдень! Моє улюблене свято. Тому що тут ніхто не бігає у пошуках "що подарувати" і не вдає, що це головне. Тут про інше. Про людей. Про душу. Про світло, якого або є - або немає. Христос Воскрес! І нехай у кожного сьогодні щось всередині стане теплішим", - поділилася актриса.
Сергій Притула
Колишній ведучий, а нині волонтер і громадський діяч Сергій Притула показав, як освячував паски в Києві.
Він поділився, як цього року проходить Великдень у його родині. Свято Сергій Притула вирішив провести в колі найближчих і рідних. Компанію волонтеру склали дружина Катерина, їхні діти Соломія, Стефанія та Марко, а також старший син знаменитості від першого шлюбу Дмитро.
alyona alyona
Співачка теж шанує великодні традиції. Артистка поклала пасочки та яйця і пішла до церкви, щоб їх освятити. Ранок виконавиця розпочала зі слів: "Христос Воскрес".
Анна Тринчер
Артистка теж шанує традиції. Знаменитість вже встигла освятити паску. До церкви Анна Тринчер пішла не одна, компанію їй склала мама.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
