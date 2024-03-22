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Тополя розкритикував Пугачову за її позицію

Олена Кюпелі
22 березня 2024, 14:13
Артист вважає, що зірка російської естради могла б бути більш радикальною.
Тополя
Тарас Тополя прокоментував слова Алли Пугачової / колаж фото УНІАН та instagram.com/antytila_official

Вокаліст українського гурту Антитіла Тарас Тополяне відчуває агресії щодо російських музикантів.

Як розповів він YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці", музикант каже, що музиканти чітко висловили свою антивоєнну позицію, і він не може до них негативно ставитися.

У цьому контексті артист говорить про співачку Аллу Пугачову. За його словами, коли стало відомо про звірства окупантів в Україні, їй варто було б радикальніше говорити про злочини.

"Я не стежу за ними. Я до артистів - "Мумій Троль", "Б-2", Алла Пугачова - не відчуваю агресії, це точно! Об'єктивно, якщо говорити про Аллу Пугачову, вона має характер. Вона висловлювала свою позицію неодноразово. У якісь критичні моменти, коли тут знищували дітей, жінок, коли скоювали злочини в Бучі, Бородянці, можливо, можна було б і дещо радикальніше висловлюватися. Але я не в їхніх життєвих обставинах, тому й на цьому окей", - сказав артист.

Хто такий Тарас Тополя?

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

Нагадаємо, раніше Тополя наголосив, що війна - це страшно, боляче, виснажливо, але і він, і його команда пам'ятають, що таке обов'язок честі.

Також популярний український співак, а нині - захисник Віталій Козловський приголомшив фанатів фото зі своєї служби в ЗСУ. За останні півроку життя артиста сильно змінилося.

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