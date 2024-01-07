Тоня Матвієнко зізналася, чому її з Мірзояном дитина не носить його прізвище

Дочка Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна не носить прізвище батька - співачка розповіла, чому так сталося.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Українська фолк-співачка Тоня Матвієнко в інтерв'ю Олексію Суханову розповіла, чому її чоловік, співак Арсен Мірзоян не дав їх спільній дочці Ніні своє прізвище.

"Мама сказала, що дуже вдячна мені і Арсену, що у нас з'явилася Ніна. І вона була шокована, що вона саме Ніна Матвієнко. Вона коли взяла окуляри і прочитала свідоцтво про народження, не могла повірити, що Арсен дав їй прізвище Матвієнко. Це була Арсена ініціатива. Він сказав:"Ну якщо на честь мами, то на честь мами вже". Вона розплакалася"

До слова, у Тоні Матвієнко від першого шлюбу також є 25-річна дочка Уляна, а у Арсена Мірзояна є два сини від попередніх стосунків.

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Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко відверто заговорила про першого чоловіка, батька її старшої доньки Уляни. Артистка зізнається, що навіть через багато років вона тримає образу на колишнього коханого.

Також український співак Арсен Мірзоян прокоментував репутацію своєї другої дружини, співачки Тоні Матвієнко. Багато хто вважає, що вона забрала артиста з сім'ї, за що називають розлучницею.

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