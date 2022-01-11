Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу

Артистку зі спадкоємицею легко прийняти за сестер.
Співачка Тоня Матвієнко показала, як відзначає новорічні свята в колі сім'ї.
Зараз артистка відпочиває в Яремче з чоловіком, також співаком, Арсеном Мірзояном, їх спільною дочкою Ніною, а також донькою від першого шлюбу Уляною.
На святковому знімку сім'я позує в українських вишиванках і з широкими посмішками на обличчях.
Матвієнко рідко показує фотографії зі старшою дочкою, так як поважає приватність дівчини і її бажання залишатися в тіні. Зараз Уляні 23 роки, вона вчиться на режисера.
Дівчинка народилася, коли Тоні Матвієнко було всього 17 років. Невелика різниця у віці між матір'ю і дочкою дозволяють їм зберегти теплі дружні стосунки.
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