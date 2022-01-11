УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу

11 січня 2022, 12:39

Артистку зі спадкоємицею легко прийняти за сестер.

false
Тоня Матвієнко показала, як виглядає її доросла дочка Уляна / instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко показала, як відзначає новорічні свята в колі сім'ї.

Зараз артистка відпочиває в Яремче з чоловіком, також співаком, Арсеном Мірзояном, їх спільною дочкою Ніною, а також донькою від першого шлюбу Уляною.

На святковому знімку сім'я позує в українських вишиванках і з широкими посмішками на обличчях.

Матвієнко рідко показує фотографії зі старшою дочкою, так як поважає приватність дівчини і її бажання залишатися в тіні. Зараз Уляні 23 роки, вона вчиться на режисера.

Дівчинка народилася, коли Тоні Матвієнко було всього 17 років. Невелика різниця у віці між матір'ю і дочкою дозволяють їм зберегти теплі дружні стосунки.

Реклама
false
Тоня Матвієнко з чоловіком і дочками / instagram.com/tonya_matvienko

читайте такожНіна Матвієнко шкодує, що вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "треба давати другий шанс"

Раніше стало відомо, що актриса Олена Проклова потрапила до лікарні з інсультом.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес Тоня Матвієнко новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на 2022 рік увійшла дивовижна стрижка шегі з романтичних 70-х, що не потребує укладанняУ моду на 2022 рік увійшла дивовижна стрижка шегі з романтичних 70-х, що не потребує укладання Гороскоп на сьогодні, 10 січня 2022: Дівам – випробування, Стрільцям – удача, Водоліям - недругиГороскоп на сьогодні, 10 січня 2022: Дівам – випробування, Стрільцям – удача, Водоліям - недруги Ендокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукруЕндокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру Найгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантноНайгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантно Гороскоп на завтра, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіГороскоп на завтра, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощі
14:10

Гороскоп Таро для Козерогів на 2022 рік обіцяє їм кар'єрне зростання та глобальні зміни

14:01

До "діда Лук'яна" Порошенко не відправитьсяПогляд

13:54

"Нападете - отримаєте проміж ніг": колишній польський міністр жорстко вилаяв агресію Росії

13:39

Названо найкорисніший сік - він незамінний взимку і влітку

13:14

Ціни в 2 рази більше імпортних: українцям доведеться переплачувати за вітчизняні овочіВідео

Реклама
13:08

Чому екотерористи атакують прибутковий бізнес: пояснення юриста

13:00

Гороскоп на завтра, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіВідео

12:44

У Києві побили та пограбували відомого телеведучого, який вів дебати Порошенка і ЗеленськогоВідео

12:39

Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу

12:37

Гривня на порозі коливань: аналітики назвали причинуВідео

12:31

"Я хочу жити": американцю вперше в медицині пересадили серце свиніВідео

12:14

Учені відкрили гормон, який може зробити прорив у лікуванні діабету

11:40

Все піде навперейми: астролог назвала найнебезпечніші дні ретроградного Меркурія 2022Відео

11:28

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героємВідео

10:59

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

10:57

"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під ЖитомиромВідео

10:26

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

10:24

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

10:03

Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

09:43

"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФВідео

Реклама
09:28

Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в КазахстаніВідео

09:23

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

09:21

Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосібВідео

09:00

Україна на міжнародній арені в 2022 році: чого чекати від друзів і ворогів

09:00

Стабільність гривні або долар по 50: що буде з курсом в 2022 році

08:56

США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

08:44

Комаровський розвінчав популярні міфи про добову норму водиВідео

08:39

Помер президент Європейського парламенту

08:27

Чому немає західних санкцій проти Казахстану?Погляд

08:20

Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

07:58

Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

07:47

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

07:45

У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімФото

07:24

Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТПВідео

06:46

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижняВідео

06:19

"Черевце" Росії: окупанти вже не залишать КазахстанПогляд

06:10

Без суворих заборон і з цікавою альтернативою: як відучити дитину від "залипання" в телефоні

05:54

Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиВідео

05:40

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

05:24

Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчаннямВідео

Реклама
05:08

День дякую 2022: душевні привітання і милі картинки в день подяки

04:42

Пігулки не потрібні: Комаровський розповів, що робити у разі підвищеного тиску

02:31

Які "корисні" продукти насправді небезпечно їсти - відповідь дієтолога

01:38

Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощаститьВідео

01:32

Оксана Байрак виклала архівні кадри до пластики

00:51

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

00:43

Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причинуВідео

10 січня, понеділок
23:58

Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонераВідео

23:32

Могилевська показала, як виглядала 15 років томуВідео

23:31

Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин - коментар експерта

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти