УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Легендарну актрису і зірку "Міміно" забрали в лікарню з інсультом

10 січня 2022, 18:49

Як повідомляють російські ЗМІ актриса Олена Проклова потрапила до медичного закладу - зі скаргами на підвищений артеріальний тиск і запаморочення.

Проклова
Олена Проклова в х/ф "Міміно" / кадр з фільму

Легендарна радянська і російська актриса (відома за ролями у фільмах "Міміно" і "Гори-гори, моя зірка") Олена Проклова була терміново госпіталізована в Москві. Про це повідомляє канал Telegram-канал "112". За попередніми даними, актриса потрапила в лікарню зі скаргами на підвищений тиск і запаморочення.

"МРТ головного мозку показала інсульт", - йдеться в повідомленні.

Крім того, телеканал РЕН-ТВ повідомляє, що результати дослідження дали таку картину - інсульт стався кілька днів тому.

Також джерела передають, що вже в понеділок, 10 січня, Проклову перевели в реанімацію. І її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

читайте такожПішла з життя радянська актриса-зірка фільмів Гайдая і Рязанова

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що радянська і російська актриса театру і кіно Катерина Васильєва (відома за роллю у фільмі" Звичайне диво") прийняла постриг і стала черницею. Про це повідомила - її колега, актриса (і дочка легендарного письменника Василя Шукшина) Марія Шукшина.

Ще в 1993 році Васильєва залишила акторство і пішла в послушниці. Але через кілька років повернулася до творчості.

viber
Олена Проклова Міміно
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Які звички віщують успіх і багатство в будинкуЯкі звички віщують успіх і багатство в будинку Гороскоп на сьогодні, 8 січня 2022: Близнюкам - здійснення бажань, Дівам - сімейні проблеми,Терезам - збільшення доходуГороскоп на сьогодні, 8 січня 2022: Близнюкам - здійснення бажань, Дівам - сімейні проблеми,Терезам - збільшення доходу Фінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємницяФінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємниця Українці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріже -21ºУкраїнці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріже -21º Ціни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло у 2022 роціЦіни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло у 2022 році
20:22

Краде дані через камеру і мікрофон: всім iPhone загрожує новий вірус NoReboot

19:24

Запаси газу в ПСГ України скоротилися до рекордного за два роки рівня

19:21

На Одещині знайшли понівечене собаками тіло жінки, яка зникла місяць тому

19:17

Гороскоп на завтра, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

19:16

У Женеві завершилися важливі переговори США і Росії: перші подробиціВідео

Реклама
19:12

Після зменшення грудей: російська співачка приголомшила фото в купальнику широко розсунувши ноги

18:59

"Золоті" цукор і газ: на що в Україні зросли ціни в 2021 роціВідео

18:49

Легендарну актрису і зірку "Міміно" забрали в лікарню з інсультом

18:48

Чому дострокових виборів у 2022 році в Україні не будеПогляд

18:23

Не сплатив аліменти та йшов пішки на заробітки до Польщі: у горах Закарпаття затримали чоловіка

18:22

"Запоріжсталь" у новому році продовжить надавати кисень лікарням

18:07

Гороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витратиВідео

17:59

Надя Дорофєєва в крихітному бікіні приголомшила шанувальників худою фігурою

17:29

Під Миколаєвом чоловік заліз в чужий будинок і по-звірячому згвалтував сплячу дитинуВідео

17:04

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

17:01

Потужна підтримка України і удар по Москві: в НАТО назвали план на перемовини з РФ щодо безпеки

16:59

Без яких продуктів організм швидко старіє: дієтолог дала відповідьВідео

16:42

Українські овочі стануть вдвічі дорожчими за імпортні: у чому проблемаВідео

16:36

Ліжко ледве вмістилося: у Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривеньФото

16:11

На Закарпатті відремонтували більше 200 км доріг: автодор назвав топпроєкти "Великого будівництва"

Реклама
16:08

У моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіхФотоВідео

16:03

В СБУ пояснили, чому не пустили в Україну скандального блогера Даню МілохінаВідео

15:57

"Тисячу Зеленського" заплатять підліткам: з якого віку будуть виплатиВідео

15:45

Ціни на горілку, пиво і вино злетять: українців попередили про подорожчання алкоголюВідео

15:42

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

15:41

Не всі маски захищають: у МОЗ зробили нову заявуВідео

15:17

"Гарантії" для РФ в обмін на відведення військ від кордонів України: Київ поставив різку умову МосквіВідео

15:13

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

15:08

Війська Росії біля кордонів України і зброя для Києва: Канада готує удар по планах Москви

14:55

Введення військ ОДКБ: Україна побачила переважання військових РФ у КазахстаніВідео

14:52

Як зелений і чорний чаї впливають на тиск - нове відкриття вчених

14:50

В Одеській школі дівчинка зламала руку: вчителька доклала рибу і відправила на уроки

14:38

Під Житомиром кабан вбив поліцейського під час полювання

14:30

Путін зганьбився на засіданні ОДКБ: забув ім'я президента КазахстануВідео

14:10

У Мінсоцполітики розповіли, чи буде пенсія у тих, хто працював неофіційно

13:55

"Тисячу Зеленського" видають на пластикову карту: куди звертатисяВідео

13:40

Легко сплутати з іншими хворобами: які два симптоми вказують на зараження ОмікрономВідео

13:07

Перевищиш 12 - заберуть права: у Раді хочуть ввести штрафні бали для водіїв

13:03

В Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатівВідео

12:57

"Талони на їжу": у Зеленського попередили про зростання цін на продовольствоВідео

Реклама
12:40

Коронавірус не здається: у ВООЗ прогнозують нові хвилі COVID-19 і не бачать кінця пандеміїВідео

12:26

Куму Путіна залишили електронний браслет: Медведчуку продовжили домашній арештВідео

12:14

Українцям упродовж року підвищать пенсії: хто отримає більшеВідео

12:03

Ретроградний Меркурій 2022: астролог назвала найнебезпечніші дніВідео

11:50

Військова атака РФ на Україну і угода з США: у Німеччині назвали жорсткі умови щодо запуску ПП-2Відео

11:42

Яйця рекордно подорожчають: українцям назвали нову цінуВідео

11:31

Любовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємницяВідео

11:22

"Порядок у країні відновлено": Токаєв заявив про завершення АТО і місії ОДКБ у КазахстаніВідео

11:17

Заморозить до -23°: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

10:59

Іван Яковина. Чи стане революція в Казахстані війною?Відеоблоги

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти