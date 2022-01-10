Легендарну актрису і зірку "Міміно" забрали в лікарню з інсультом

Олена Проклова в х/ф "Міміно" / кадр з фільму

Легендарна радянська і російська актриса (відома за ролями у фільмах "Міміно" і "Гори-гори, моя зірка") Олена Проклова була терміново госпіталізована в Москві. Про це повідомляє канал Telegram-канал "112". За попередніми даними, актриса потрапила в лікарню зі скаргами на підвищений тиск і запаморочення.

"МРТ головного мозку показала інсульт", - йдеться в повідомленні.

Крім того, телеканал РЕН-ТВ повідомляє, що результати дослідження дали таку картину - інсульт стався кілька днів тому.

Також джерела передають, що вже в понеділок, 10 січня, Проклову перевели в реанімацію. І її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що радянська і російська актриса театру і кіно Катерина Васильєва (відома за роллю у фільмі" Звичайне диво") прийняла постриг і стала черницею. Про це повідомила - її колега, актриса (і дочка легендарного письменника Василя Шукшина) Марія Шукшина.

Ще в 1993 році Васильєва залишила акторство і пішла в послушниці. Але через кілька років повернулася до творчості.