Тімур Мірошниченко розповів про усиновлену доньку: "У нас була мета - допомогти"

Родина Мірошниченків вчиться жити у новому складі з появою донечки Ангеліни.

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Тімур Мірошниченко новини - Мірошниченко розповів про адаптацію доньки Ангеліни / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Ведучий ЖВЛ на каналі 1+1 Україна Тімур Мірошниченко ексклюзивно для сайту 1+1 розповів подробиці усиновлення доньки Ангеліни. Так, він зазначив, що коли вони з дружиною вирішили взяти в сім’ю ще одну дитину з дитячого будинку, вони лише хотіли дівчинку, а яку саме – неважливо.

"У нас з Інною не було планів вишукувати якусь конкретну дитину на сайті Мінсоцполітики з конкретним кольором волосся або очей тощо. У нас була мета – допомогти дитині. Щоб вона перестала жити в дитячому будинку, а натомість отримала сім’ю. З Ангеліною все відбулося так само, як і з Марселем. Перша активна анкета, яка підходить під ті параметри, які були прописані нам фахівцями зі школи усиновлення, нами і була розглянута. Тобто, ми познайомилися з першою дівчинкою, з якою нам дозволили познайомитись", - згадує Тімур.

Також ведучий розповів і про їхню першу зустріч, і про поїзду в Польщу (адже Ангеліна була евакуйована разом з дитбудинком в перший місяць повномасштабної війни), і про перші дні дівчинки в сім’ї Мірошниченків, і про її улюблені страви та інтереси.

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Розповів Мірошниченко і про адаптацію та характер Ангеліни: "Поки що важко робити якісь висновки. В будь-якому разі, для Ангеліни це буде тривалий процес адаптації до нових реалій, та й для нас, всіх членів родини, також. Тому, говорити, яка донька, поки що зарано. Звісно, є багато над чим працювати, багато що потрібно підтягувати. Розвиток будь-якої дитини, яка все життя прожила в дитбудинку, колосально відстає від однолітків. Зараз їй 8 років і ми з Інною ще не знаємо, в який саме клас її віддавати. Чи знову в перший клас?"

Нагадаємо, рік тому родина Мірошниченків усиновила 2-річного хлопчика Марселя. Інна та Тімур Мірошниченки також виховують 6-річну Мію та 4-річного Марка.

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