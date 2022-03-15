Тіматі, Бузову і не тільки: Макс Барських принизив російських зірок через війну в Україні

Співак Макс Барських жорстко розніс представників російського шоу-бізнесу / скріншот з відео

Український співак Макс Барських жорстко розніс представників російського шоу-бізнесу за підтримку війни в Україні.

Нове звернення до російських зірок співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Першим співак згадав Тіматі, який завжди підтримував президента РФ Володимира Путіна. Раніше Макс вже звертався до росіян і назвав їх країну "дірявою". Тоді Тіматі різко відреагував на це і навіть почав погрожувати артисту.

"Не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити рот і клеїти мені якісь висловлювання. Коли ти бачиш, як російські солдати вбивають українських людей, дітей, руйнують міста. Краще йди сопи у дві дірки, рятуй свою напівзбанкрутілу компанію і смаж бургери. Досить сипати свої загрози. Ти нічого з себе не уявляєш без своїх папіків", – звернувся до Тіматі Макс.

читайте такожДмитро Комаров показав, на що окупанти перетворили квітучий КиївСпівачку Славу він назвав лицеміркою і порадив їй скакати на ведмеді в Сибір. Виявляється, раніше Слава захоплювалася творчістю Барських, а потім підтримала агресію РФ в Україні.

А ось для Ольги Бузової, яка під час війни полетіла в Дубай, у Барських особливе послання.

"Спасибі, Instagram, що звільнив нас від цього потоку непотрібної інформації. Сиди там і вір, що всі твої боти перейдуть з Instagram в Telegram", - зазначив Барських.

Нагадаємо, раніше співак Макс Барських вирішив не повертати росіянам гроші за квитки на його концерт, які були придбані в Росії. Кошти співак направить на гуманітарну допомогу Україні.

Читайте також: