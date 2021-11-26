Ода самотності та пристрасті: брудні танці Макса Барських у новому кліпі Tequila Sunrise

Новий кліп Макса Барських Tequila Sunrise / Пресслужба / Петя Батанов, Ксенія Каргіна, Артем Надьожин

П'янкі гітарні рифи, відверта лірика і пристрасне contemporary — такий рецепт нової роботи Барських, яка продовжує демонструвати кардинально інше звучання артиста. Цього разу співак вдається до універсальної мови жестів і танцю.

Макс Барських:"Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному".

Алан Бадоєв:"Щоб розповісти цю історію, ми поєднали кіно та театральну розповідь. Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться у пісні. — коментує режисер. — У Tequila Sunrise, як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет".

Для виконання режисерського завдання було запрошено хореографа Анастасію Харченко: "Мені хотілося, щоб глядач став свідком особливого пластичного світу, який диктує музика, при цьому об'єднаного одним простором і часом. Куди б він не звернув свій погляд, розгортається окрема мізансцена пристрастей. А головний герой опиняється у цьому всесвіті і починає пульсувати разом із ним. — розповідає Настя.

— У роботи є й інша частина, "ода самотності", як я її називаю. Це те, з чого починається кліп. У Макса своя чудова пластична органіка. І тут нам хотілося знайти правильну форму, яка дуже точно виявляла б його внутрішній крик", — підсумувала хореограф-постановник.

Tequila Sunrise вперше прозвучить зі сцени 26 листопада, під час концерту Макса Барських у Сіетлі, в рамках його американського туру.