Тепер їздить з водієм: чим закінчилася ДТП із блогеркою Квітковою

Переможниця шоу "Холостяк", блогерка, колишня дружина телеведучого Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, чим закінчилася її резонансна "лакшері" ДТП.
Як розповіла вона в інтерв'ю Радіо Люкс, до неї більше немає претензій. "Усе закінчилося за законом України. До мене претензій немає. Я виплатила все за законом. У мене є водій. У мене є права, але є дуже багато роботи, тому комфортніше з водієм", - розповіла вона.
Хто такий Микита Добринін?
Микита Добринін (справжнє ім'я - Влад Вакулович) - український теле- і радіоведучий (хіт-парад "Золотий Грамофон" на М1, "Майдан's", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" та ін.), журналіст. Був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (9 сезон).
За словами Квіткової, їй довелося взяти водія, оскільки їй комфортніше їздити з водієм.
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Нагадаємо, у Києві, 27 серпня, у Святошинському районі сталася аварія за участю чотирьох елітних автомобілів. За кермом одного з них перебувала відома блогерка Даша Квіткова.
Зазначимо, раніше потерпіла в цій ДТП - Лілія Адаменко, яка перебувала в автомобілі Тесла, який також був учасником ДТП, розповіла деякі подробиці.
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