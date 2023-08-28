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Аварія на $200 тисяч: подробиці ДТП із блогером Дашею Квітковою

Марія Тупік
28 серпня 2023, 12:21 оновлено 28 серпня, 13:04
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Сама блогерка Даша Квіткова підтвердила інформацію про ДТП на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Даша Квіткова ДТП
Даша Квіткова ДТП / Колаж Главред, фото скріншот з відео

У Києві, 27 серпня, у Святошинському районі сталася аварія за участю чотирьох елітних автомобілів.

За кермом одного з них перебувала відома блогерка Даша Квіткова.

Як повідомляють в мережі, обставини і причини події встановлять слідчі.

відео дня

За свідченнями очевидців ДТП, за кермом Lexus нібито сиділа блогерка Даша Квіткова, яка їхала на червоний сигнал світлофора, що і стало причиною аварії.

Аварія за участю Даші квіткової
Аварія за участю Даші квіткової / скріншот

Що заявила Квіткова

Сама блогерка Даша Квіткова підтвердила інформацію про ДТП на своїй сторінці в соцмережі Instagram. За її словами, аварія сталася на перехресті – в якийсь момент в Lexus, за кермом якого вона перебувала, в'їхали дві машини.

За словами квіткової, через зіткнення скарги на самопочуття були тільки в однієї дівчини, яка нібито попросила у блогерки компенсувати грошима можливу травму.

Подію зафіксували правоохоронці, які надалі встановлять її обставини та причини.

Квіткова ДТП
Квіткова потрапила в ДТП і вийшла на зв'язок / скріншот

Сама Квіткова розповіла, що вона їхала на виписку до подруги і блогеру Тетяні Парфільєвої, яка днями народила хлопчика Олександра.

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ДТП Даша Квіткова
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