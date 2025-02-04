Кейт Міддлтон знову заговорила про хворобу в соціальних мережах

Кейт Міддлтон не залишилася осторонь Дня Всесвітньої боротьби з раком.

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Кейт Міддлтон звернулася в день всесвітньої боротьби з раком / Колаж Главред, фото Instagrram/princeandprincessofwales

Коротко:

Кейт Міддлтон з'явилася на свіжому фото

Який меседж донесла принцеса

Кейт Міддлтон, яка у вересні минулого року завершила курс хіміотерапії, опублікувала особисте повідомлення напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком через три тижні після оголошення про те, що вона перебуває в "ремісії".

Всесвітній день боротьби з раком відзначають у всьому світі 4 лютого, і принцеса Уельська поділилася цим повідомленням у соціальних мережах напередодні, написало видання People.

відео дня

Пост супроводжувався новою фотографією принцеси Кейт, яка стоїть і посміхається в лісі з піднятими руками. До слова, авторство фотографії належало її синові, принцу Луї.

"Не забувайте плекати все те, що лежить за межами хвороби", - йшлося в повідомленні разом із хештегом #WorldCancerDay.

Те ж саме фото пізніше з'явилося і на інших платформах, зокрема в соціальній мережі Х.

Не забувайте плекати все те, що лежить поза хворобою. C #WorldCancerDay



? Принц Луї pic.twitter.com/fcAo39ntWs - The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 3, 2025

Нове фото Кейт на тлі папороті є символічним. Папороті інтерпретуються як символ витривалості, стійкості та нових починань з огляду на їхню здатність рости в найрізноманітніших умовах.

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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