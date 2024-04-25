Театр Лесі Українки відмовився від режисера-путініста

Вистави, які створив зрадник України, прибрали з репертуару театру.

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Путініст і зрадник Резнікович більше не режисер театру / Колаж Главред, фото Громадське, Главком

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгендиректора-художнього керівника театру Михайла Рєзниковича, який два роки тому втік із країни.

Про це виданню Главком повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він розповів, що актори, задіяні в постановках режисера, були обурені заявами колишнього керівника театру, які він зробив в інтерв'ю пропагандисту Миколі Юхимовичу.

Хто такий Михайло Резнікович Михайло Резнікович - український театральний режисер, колишній художній керівник Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки в Києві, академік, співзасновник Академії мистецтв України, депутат Київської міської ради. відео дня У війні Росії проти України, став на бік ворога і назвав військовий напад РФ - "СВО".

Як відомо, під час розмови з проросійським ведучим Рєзнікович заявив, що виїхав із Києва, адже "не зміг змиритися, що в останні два роки послідовно знищується велика російська культура", а також похвалився тим, що має нагороду від терориста Путіна.

Стало також відомо, що в театрі більше не планують показувати виставу "Фальшива нота", "У полоні пристрастей (Кам'яний господар)", "Глузливе моє щастя", "Оголена зі скрипкою" тощо. Ці вистави вже зняли з сайту закладу.

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