Таємний син короля Чарльза III і королеви Камілли назвав принца Гаррі "паршивою вівцею"

Саймон Чарльз Доранте-Дей назвав принца Гаррі парщивою вівцею королівської сім'ї / facebook.com/PrinceSimonCharles, instagram.com/sussexroyal

56-річний австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей переконаний, що є позашлюбною дитиною британського короля Чарльза III і королеви-консорта Камілли.

Британська королівська сім'я не визнає Доранте-Дея, через що він час від часу влаштовує публічні скандали. Після похорону королеви Єлизавети II він зробив нову заяву: його образило холодне ставлення до опального принца Гаррі і його дружини Меган Маркл.

В інтерв'ю Channel Seven Саймон зізнався, що хотів би зустрітися з Гаррі і втішити його, адже між ними, на його думку, багато спільного.

"Ми обидва - паршиві вівці королівської сім'ї, я б сказав, що у нас є цей зв'язок. І я вірю, що Гаррі буде сприйнятливим до мого важкого становища. Його батько облажався, у нього є претензії до Чарльза. Як і у мене. Перше, що я б зробив, якби я зустрів їх, – міцно обійняв би їх – я думаю, що вони потребують цього, якщо чесно. Велика частина критики, з якою вони стикаються, відверто несправедлива. Мене так розлютило, коли Гаррі сказали, що він не може надіти військову форму на похорон своєї бабусі. Можливість для всіх нас поговорити один на один була б дуже ... повчальною... це сумно. Взагалі мене це злить, не кажучи вже про те, що він може бути моїм зведеним братом... коли люди кажуть, що він виглядав дуже нервовим, я розумію, чому так. Я можу сказати, що він переживає за те, що хтось нападе на Меган і скаже щось, що змусить її відреагувати", -розповідає Доранте-Дей.

Також він вважає, що не скандальна поведінка Меган Маркл, і її відверте нехтування королівським етикетом, є причиною неприязні до герцогів Сассекських. Саймон переконаний, що справа в расизмі. Він порівнює свою дружину Ельвіанну, яка є представницею корінних австралійських племен, з Меган Маркл - наполовину афроамериканкою.

"Моя дружина така ж, так що я можу зрозуміти. Моя порада Гаррі - відпустити її, дозволити Меган сказати те, що вона хоче сказати. Люди були расистами і бездушними до Меган, вона повинна відплатити критикам, щоб люди не дивилися на неї зверхньо. У нього чорна дружина. Кажуть, що расової проблеми немає, але вона є. Люди такі неосвічені", - обурюється Доранте-Дей.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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