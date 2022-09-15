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Таємний син короля Чарльза III і королеви Камілли вимагає титул наслідного принца Британії

15 вересня 2022, 19:02

56-річний Саймон Чарльз Доранте-Дей стверджує, що титул принца Уельського по праву першонародженого належить йому.

Король Чарльз III і королева Камілла
Саймон Чарльз Доранте-Дей стверджує, що король Чарльз III і королева Камілла - його батьки / instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III після сходження на престол жалував своєму старшому синові Вільяму титул принца Уельського - спадкоємця британського трону. Тепер він - перший у черзі на королівський престол.

Такі почесті обурюють Саймона Чарльза Доранте-Дея з Австралії, який вважає себе позашлюбною дитиною короля Чарльза III і королеви-консорта Камілли.

Саймон народився в Портсмуті (Великобританія) 5 квітня 1966. У віці 8 місяців його усиновила сімейна пара. Разом з прийомними батьками він переїхав до Австралії, де живе і зараз. Бабусі і дідусі Доранте-Дея по лінії обох прийомних батьків служили при дворі королеви Єлизавети. Одного разу прийомна бабуся розповіла маленькому Саймону, що він - син Чарльза і Камілли. З тих пір чоловік переконаний, що він частина британської королівської сім'ї, і прагне довести це будь-яким доступним йому шляхом.

У проведенні ДНК-тесту чоловікові відмовляють, а лист до королеви Єлизавети II з проханням про аудієнцію з метою відновити справедливість був залишений монархинею без відповіді.

Зараз Доранте-Дей загрожує британській королівській родині судом, незважаючи на те, що вона знаходиться в жалобі. Саймон вважає, що титул принца Уельського повинен належати йому, оскільки він старший за Вільяма.

В прямому ефірі News7 Доранте-Дей висловив своє обурення: "Важко не сприйняти те, що Чарльз назвав Вільяма принцом Уельським, чимось іншим, окрім як стусаном в обличчя. Я не хочу так себе почувати, але відчуваю. Я просто думаю, менше, що Чарльз може зробити, це дати мені відповідь - визнати мене. Він дає Вільяму такий титул, ну і де моя відповідь? Де мій тест ДНК? Якщо ти не мій батько, то доведи, що ти не батько".

Саймон Чарльз Доранте-Дей
Саймон Чарльз Доранте-Дей з дружиною / facebook.com/PrinceSimonCharles

За офіційними даними король Чарльз III і королева-консорт Камілла спільних дітей не мають. Законними спадкоємцями і претендентами на британський трон вважаються діти Чарльза від Діани Спенсер, принцеси Уельської, принци Вільям і Гаррі, та їх спадкоємці.

Вважається, що роман між Чарльзом і Каміллою почався в 70-их, через 5 років після народження Доранте-Дея. 1965-1966 роках, коли мало відбутися передбачуване зачаття "позашлюбного" принца, майбутньому королю було всього 17 років, а його коханій - 18, і вони навіть не були один з одним знайомі.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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