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Наталія Валевська вперше показала нового бойфренда

Анна Підгорна
28 січня 2025, 20:51
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Він - ровесник колишнього чоловіка Валевської.
Наталія Валевська
Наталія Валевська новини - Наталія Валевська показала фото з новим коханим / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Стисло:

  • Валевська після розставання з Пригладем знайшла собі нового чоловіка
  • На ювілей коханого артистка показала перші фото з ним

Українська співачка Наталія Валевська в травні 2023 року повідомила, що більше не самотня. Тоді вона вперше після розлучення розповіла, що знайшла нового чоловіка, який робить її щасливою.

Свого обранця артистка весь цей час приховувала від публіки. І лише сьогодні, у день його 50-річчя, наважилася показати його шанувальникам.

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Так у своєму блозі в Instagram Валевська опублікувала кілька фото з бойфрендом, і залишила для нього добре побажання. "З ювілеєм, Коханий. Нехай Господь допомагає на кожному життєвому кроці! Мрій! Плануй! Досягай! І нехай настане Мир над Україною", - написала співачка.

І хоч обличчя обранця Валевська не показала, шанувальники співачки раді, що вона щаслива в новому союзі, і також передають привітання її чоловікові.

Наталя Валевська з бойфрендом
Наталія Валевська новини - Наталія Валевська показала фото з новим коханим / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Це - перший великий роман Наталії Валевської після розлучення. У червні 2022 року співачка повідомила про завершення 20-річних стосунків (18 з них - в офіційному шлюбі) з продюсером Володимиром Пригладем. Колишнє подружжя не розкрило причину їхнього розставання.

Наталя Валевська з Володимиром Пригладем
Наталія Валевська з колишнім чоловіком Володимиром Пригладем / instagram.com/valevska_official

Відомо, що після розставання з Валевською Пригладь у лютому 2023 року знову одружився, а в жовтні 2023 року втретє став батьком - у нього з'явився син.

Володимир Пригладь із новою дружиною та сином
Володимир Пригладь із новою дружиною та сином / instagram.com/_alenka_zel_

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Хто така Наталія Валевська?

Наталія Валевська - українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" і володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

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