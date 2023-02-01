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"Такий собі козак-самурай": Євген Клопотенко вбрався в спідницю і зухвало дав ввідсіч хейтерам

1 лютого 2023, 22:54
Популяризатор української кухні своїм зовнішнім виглядом багатьом муляє очі, проте схоже, що це його не сильно хвилює.
Євген Клопотенко
Євген Клопотенко в довгій спідниці розповів про своє стильне рішення / instagram.com/klopotenko

Український ресторатор, шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко любить порушувати правила не тільки в межах кухні. Кулінар піддався модному віянню на чоловічий манікюр, а тепер викликав бурхливе обговорення серед шанувальників новим екстравагантним вбранням.

На своїй сторінці в Instagram кухар постав перед підписниками в довгій спідниці. "Я купив собі спідницю. Одягаю її на штани або на джинси і так ходжу. Як вам, норм чи ні?" - поділився Євген.

У коментарі до посту тут же набігло безліч моралістів, мовляв негоже справжньому чоловікові одягатися в жіночі вбрання. Хтось засумнівався в мужності кулінара, і дорікнув його у надмірній тязі до епатажу.

Втім, більшість фанатів Клопотенко відзначили, що в подібних сміливих експериментах і прихована неповторна його особливість.

Сам Євген не полінувався, і підвів "підсумки" своєї витівки: тих, хто його засудив за носіння спідниці, все ж була меншість. Решта більше переживали, що кулінар ходить взимку без шкарпеток, і хвалили його за сміливість. Втім, він подякував підписникам за кожен коментар, і заявив, що радий великій кількості тих, хто з ним на одній хвилі: "Клопотенко в своєму стилі, і я радий, що цей стиль подобається не тільки мені".

За незвичайне стилістичне рішення Євген Клопотенко отримав масу різномастих компліментів:

"Від мене лайк. Це підкреслює і виражає особистість Євгена, його неординарність та власне бачення стилю".

"Це не просто норм, це класно! Немає чоловічого чи жіночого одягу! Колись жінка в штанях була екзотикою, а зараз це Ок. Тому чоловік в спідниці - це теж Ок. Я за рівність❤️"

"Крокси взимку без шкарпеток це не ок, а спідниця поверх джинсів то так, прояв шаленої особистості".

"Я взагалі вважаю, що спідниця - то більш чоловіче вбрання, а штани - більш жіноче. Чисто фізіологічно, чоловікам в спідниці має бути зручніше))) то чому б ні?"

"Ви дуже надихаєте, бо готуєте, фарбуєте нігті і носите спідницю, при цьому всеодно виглядаєте більш мужньо".

Раніше 45-річна "переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар засвітила шикарні ніжки в непристойно короткому міні - у такому вигляді "Баффі" прийшла на прем'єру нового фільму.

Також у відвертому вбранні постала перед шанувальниками українська ведуча і волонтерка Маша Єфросиніна - для зйомок вона одягла сукню з таким убивчим декольте, що його ефект порівняли з дією Himars.

Інші новини:

шоу-бізнес Євген Клопотенко новини шоу бізнесу
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