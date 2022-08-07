Син Софії Ротару в день її ювілею заговорив про долю матері

Руслан Євдокименко звернувся до Софії Ротару в день її 75-річчя / instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Єдиний син української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко дуже близький зі своєю мамою. Наслідуючи її приклад, мовчав протягом практично всього часу, що триває повномасштабна війна в Україні.

Однак Софія Михайлівна, в день свого ювілею, зважилася порушити мовчання, і остаточно розвіяла чутки про те, що вона вирішила перечекати війну, щоб зайняти найбільш вигідну позицію.

Слідом за нею на зв'язок вийшов Євдокименко. Однак свій пост в Instagram він присвятив не долі країни, а долі іменитої матері, з яким його пов'язують вкрай теплі стосунки.

Він показав чорно-білий знімок Софії Михайлівни в юності, і залишив для неї зворушливе привітання, в якому відзначив грандіозну долю української зірки: "З Днем народження, Мамо! Дякую тобі за можливість бути частиною твого Шляху ❤️".

Руслан Євдокименко звернувся до Софії Ротару в день її 75-річчя / instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Раніше українська телеведуча Наталія Мосейчук обурилася мовчанням Софії Ротару про війну в Україні. Також її дратує, що через високий статус артистки, всі закривають на це очі.

Крім того, після невдалої спроби незаконно перетнути український кордон під час війни, онук Ротару натякнув, що вже не в країні - Анатолій запостив фото з Франції.

Інші новини: