Син Джона Леннона порушив багаторічну клятву заради припинення війни в Україні / скріншот

Джуліан Леннон вперше виконав одну з найвідоміших пісень свого батька - "Imagine".

Він порушив свою стару обітницю ніколи не виконувати найбільш знакову сольну пісню свого батька-засновника групи The Beatles Джона Леннона, пише New York Post.

"Війна в Україні - це неймовірна трагедія. Як людина і як артист я відчував себе зобов'язаним відповісти найзначнішим чином, яким міг. Тому вперше я публічно виконав пісню мого тата "Imagine", - написав Джуліан.

Раніше він клявся, що "заспіває пісню тільки в тому випадку, якщо це буде кінець світу".

читайте такожАр'я Старк за Україну: зірка Гри престолів підтримала постраждалих від агресії РФ українців"Чому саме зараз, після всіх цих років? Я завжди говорив, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати "Imagine", був би кінець світу. Але його Тексти (Джона Леннона. - Ред. – відображають наше колективне бажання миру в усьому світі.Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність стають нашою реальністю, хоча б на мить. Пісня показує світло в кінці тунелю, на який ми всі сподіваємося. В результаті триваючого вбивчого насильства мільйони невинних сімей були змушені покинути затишок своїх будинків, шукати притулку в іншому місці", - пояснив Джуліан.

Він закликав світових лідерів "і всіх, хто вірить у почуття "Imagine", встати на захист біженців всюди".

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