Пили і гадили всюди: з'явилося відео з будинку Усика, який знищили окупанти

Будинок Усика / скріншо телеканал Київ

Російські окупанти ще на початку березня обстріляли будинок Олександра Усика у Ворзелі, а потім вже після вторгнення в місто, жили там кілька тижнів.

З'явилися кадри, які зняв телеканал Київ, як тепер після звільнення Ворзеля виглядає будинок українського боксера.

Окупанти змалювали хвіртку рашистськими символами, у дворі безлад, на веранді сліди розпивання алкоголю, недопалки.

Сад біля будинку сильно понівечений слідами важкої техніки, якою там роз'їжджали загарбники.

Також біля будинку сліди якоїсь їжі, яку вони, очевидно, намагалися собі приготувати.

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При цьому сам будинок українського боксера сильно не постраждав.

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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