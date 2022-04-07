"Вони ніколи не вб'ють нашу мрію": Вакарчук зі сльозами на очах показав розбиту Мрію в Гостомелі

Святослав Вакарчук / соцмережі

Український співак і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук з самого початку війни допомагає військовим і українцям.

Вакарчук у своєму Instagram показав, як окупанти розбомбили найбільший літак у світі українську Мрію.

"Позаду мене розбитий літак Мрія. Те, що залишилося від нього після того, як його знищили російські війська. Багато хто не встиг побувати на ньому, мені пощастило більше. Я минулого року був біля нього і навіть встиг посидіти за штурвалом", - розповів лідер Океану Ельзи зі сльозами на очах.

Він опублікував архівні фото з жовтня 2021 року і свіжі кадри з квітня 2022-го. Музикант, як і вся країна, думає, що російська армія може знищити легендарний літак Ан-225, але їй ні за що не відняти нашу спільну Мрію і віру в перемогу.

"Ви знаєте, вони можуть розтрощити літак Мрія, але вони ніколи не вб'ють нашу мрію в квітучу і сильну Україну. А головне - ніхто і ніколи не зламає нашу віру в перемогу. Перемога обов'язково настане", - заявив Вакарчук.

читайте такожЯк виглядає салон найбільшого літака в світі Ан-225 Мрія: неймовірні кадри

Окупанти розбомбили Мрію

Найбільший у світі літак Ан-225 орки розбили 27 лютого, на четвертий день війни.

В аеропорту Гостомель під Києвом не залишилося ні одного цілого повітряного судна, а від величезної Мрії - тільки уламки з турбінами.

Читайте також: