Святослав Вакарчук став батьком вдруге - перші подробиці

Вакарчук став татом - у музиканта народилася донька / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук став батьком вдруге. На офіційній сторінці групи в Facebook з'явилася відповідна заява прес-служби артиста.

Відомо, що у Вакарчука 21 червня 2022 року з'явилася донька, яку назвали Соломія. Батьки вибрали символічне ім'я для малятка - воно означає мир.

За кілька днів до появи на світ Соломії, 19 червня, свій перший День народження відзначав первісток Святослава - Іван, названий так на честь батька музиканта.

Обох дітей лідеру Окена Ельзи подарувала його цивільна дружина Євгенія Яцута.

Про другу вагітність Євгенії стало відомо лише в травні цього року - батьки вважають за краще зберігати все, що стосується їхніх дітей, в секреті. Яцуту випадково помітили в Каннах вже з дуже великим животом.

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Раніше український рок-музикант, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук поділився власним баченням того, коли в Україні закінчиться війна.

Також стало відомо, що хіт Святослава Вакарчука "Обійми мене", який став одним з негласних гімнів у героїчному протистоянні українців рашистським окупантам, на івриті виконав Андрій Макаревич.

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