Свиня і собака: Стас Боклан присвятив сатиричну казку російським солдатам

Актор у фарбах розповів, звідки беруться окупанти.
Укарінський актор театру і кіно, народний артист України Станіслав Боклан презентував сатиричний вірш, в якому розповів, як і звідки беруться російські окупанти.
Байка була записаний для Байрактар News від "Студії Квартал 95". Так, у творі розповідається про собаку "з колгоспу під назвою Радянський". Там жив пес, який зірвався з ланцюга і в підсумку знюхався зі свинею, після чого в тому смердючому хліві з'явився свинощеня, що став російським солдатом. Доля його вирішена: після того як російський солдат приїхав в український Ізюм, він помер.
"СВИНЯ І СОБАКА"
Колись в росії, десь під брянськом
В колгоспі з назвою "Радянський"
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль: коли свиню ї*ла собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди.
Раніше Боклан розповів, як ставиться до артистів, які підтримують кривавий путінський режим. Він не надто замислювався про причини такої відданості. Для нього ті, хто підкоряються кремлівській пропаганді - просто труси, які бояться втратити звичне сите життя.
Читайте також:
- Королева драми: мовчунка Регіна Тодоренко "наїхала" на Колю Сергу, і поскаржився на погрози
- Коля Серга пояснив, чому знесення пам'ятників російської культури - "пособництво диктаторському режиму"
- "На тризуб, як шампур, двоголового орла!": Коля Серга написав нових хіт про російських Ваньків