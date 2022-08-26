Свідок з "Матриці": Кіану Рівз зробив добру справу для молодят

Кіану Рівз зробив добру справу для молодят / колаж https://ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

Легендарний голлівудський актор Кіану Рівз раптово порадував своїх шанувальників, несподівано з'явившись на їх весілля. Про це повідомляє західне видання Newsweek.

57-річний актор зупинився в готелі в графстві Нортгемптоншир. Там же місцева пара святкувала своє весілля. Наречений - Джеймс Роаднайт зустрів знаменитість в барі готелю і запросив Кіану на торжество.

Наречена Ніккі зазначила, що актор був дуже люб'язний і сказав, що обов'язково прийде на весілля (але трохи пізніше).

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"Ми не знали, виконає він обіцянку, чи ні, але навіть просто поговорити з Рівзом було круто", — зізналася наречена.

У Нортгемптонширі Кіану Рівз опинився з робочих питань. Він зараз працює над документальним фільмом про серію гонок "Формула-1" для стрімінгового сервісу Disney+.

Нагадаємо, голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньіс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

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