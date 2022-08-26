Свідок з "Матриці": Кіану Рівз зробив добру справу для молодят

57-річний актор Кіану Рівз зупинився в одному англійському готелі. І, будучи запрошений на весілля нареченим, прийшов на церемонію одруження.
Легендарний голлівудський актор Кіану Рівз раптово порадував своїх шанувальників, несподівано з'явившись на їх весілля. Про це повідомляє західне видання Newsweek.
57-річний актор зупинився в готелі в графстві Нортгемптоншир. Там же місцева пара святкувала своє весілля. Наречений - Джеймс Роаднайт зустрів знаменитість в барі готелю і запросив Кіану на торжество.
Наречена Ніккі зазначила, що актор був дуже люб'язний і сказав, що обов'язково прийде на весілля (але трохи пізніше).
"Ми не знали, виконає він обіцянку, чи ні, але навіть просто поговорити з Рівзом було круто", — зізналася наречена.
У Нортгемптонширі Кіану Рівз опинився з робочих питань. Він зараз працює над документальним фільмом про серію гонок "Формула-1" для стрімінгового сервісу Disney+.
Нагадаємо, голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.
У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньіс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.
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