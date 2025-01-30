Уперше за довгий час: Світлана Лобода повернулася в Україну

Коротко:
- Співачка засвітилася в Києві
- Вона зустрілася з близькими і сходила на виставу
Українська співачка Світлана Лобода вперше за довгий час приїхала в Україну. Зараз більшу частину часу вона мешкає в Латвії.
Насамперед артистка зустрілася з рідними та близькими. Зокрема вона влаштувала вечерю зі своєю кумою, піарницею і дружиною Анатолія Анатоліча Юлою. Лобода хрестила їхнього первістка - доньку Алісу, яка, до слова, також зустрілася з хрещеною.
Жінки провели приємний вечір у ресторані. Світлана залюбки фотографувалася з Алісою та її сестрою. Знімки з'явилися на сторінці Юли в Instagram, а співачка зробила репост у своєму блозі.
Їх Лобода прокоментувала лише одним, але дуже ємним словом: "Любов".
До слова, Світлана Лобода у своїй українській подорожі приділила увагу і культурним заходам. Приміром, відвідала виставу від Олени та Дмитра Коляденків "Шафа" в Жовтневому палаці.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська ведуча і акторка Леся Нікітюк вперше після чуток про вагітність показала себе в повний зріст. Фігуру вона почала приховувати.
Також українська акторка Ольга Сумська показалася разом зі старшою сестрою, також акторкою, Наталією Сумською. Між артистками склалися складні стосунки.
Читайте також:
- Настя Каменських висловилася про нову "закордонну" версію Потапа
- Зірка "Жіночого лікаря" готується до операції: "Все ж таки погіршується ситуація"
- Андрій Джеджула зізнався, як спілкується з Сантою Дімопулос: "З розумом, з бажанням"
Хто така Світлана Лобода?
Світлана Лобода - українська співачка, автор пісень. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочог поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" та ін.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред