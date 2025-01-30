Уперше за довгий час: Світлана Лобода повернулася в Україну

Loboda не стала відвідувати рідну країну інкогніто.

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Світлана Лобода в Києві - останні новини про Світлану Лободу / колаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Коротко:

Співачка засвітилася в Києві

Вона зустрілася з близькими і сходила на виставу

Українська співачка Світлана Лобода вперше за довгий час приїхала в Україну. Зараз більшу частину часу вона мешкає в Латвії.

Насамперед артистка зустрілася з рідними та близькими. Зокрема вона влаштувала вечерю зі своєю кумою, піарницею і дружиною Анатолія Анатоліча Юлою. Лобода хрестила їхнього первістка - доньку Алісу, яка, до слова, також зустрілася з хрещеною.

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Світлана Лобода з хрещеницею Алісою в Києві / instagram.com/yulattt

Жінки провели приємний вечір у ресторані. Світлана залюбки фотографувалася з Алісою та її сестрою. Знімки з'явилися на сторінці Юли в Instagram, а співачка зробила репост у своєму блозі.

Їх Лобода прокоментувала лише одним, але дуже ємним словом: "Любов".

До слова, Світлана Лобода у своїй українській подорожі приділила увагу і культурним заходам. Приміром, відвідала виставу від Олени та Дмитра Коляденків "Шафа" в Жовтневому палаці.

Хто така Світлана Лобода / інфографіка: Главред

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Хто така Світлана Лобода? Світлана Лобода - українська співачка, автор пісень. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочог поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" та ін.

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