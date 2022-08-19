"Соромно в очі подивитися?": українці вітчихвостили Кіркорова в Монако

Українці вітчихвостили Кіркорова в Монако / скріншот

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну в Україні, зараз перебуває на відпочинку в Монако.

Але повноцінно відпочити йому там не вдалося - серед білого дня на вулиці жителі міста обклали його матами за проросійську позицію.

Перехожий, побачивши Кіркорова, пішов за ним з телефоном в руках. Він запитав у путініста: "чий Крим?", але артист ніяк не відреагував, він продовжив не поспішаючи йти.

Чоловік також сказав Кіркорову їхати в його "Засранськ" і відпочивати там, а в Монако йому робити нічого: "поки в Україні дітей гублять, ти в Монако відпочиваєш?".

Потім до чоловіка приєдналася жінка, назвавши співака Щуром. Вона запропонувала показати йому хлопчика з України, постраждалого через війну, але і на це Кіркоров не відреагував.

Нагадаємо, раніше путінському співакові Філіпу Кіркорову зіпсували відпочинок в США. Зовсім недавно Кіркоров спішно покинув Росію і відправився в Лас-Вегас.

Там в одному з ресторанів йому нагадали, що диктатор Володимир Путін і його вояки продовжують терор в Україні і вбивати мирних громадян.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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