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Філліп Кіркоров втік до США і злякався слів "Слава Україні"

18 серпня 2022, 22:29

Відео з реакцією Кіркорова з'явилося в Мережі.

Філліп Кіркоров
Філліп Кіркоров / скріншот

Путінському співакові Філліпу Кіркорову зіпсували відпочинок в США. Зовсім нещодавно Кіркоров спішно покинув Росію і відправився в Лас-Вагес.

Там в одному з ресторанів йому нагадали, що диктатор Володимир Путін і його вояки продовжують терор в Україні та вбивають мирних громадян.

Але, під час відпочинку Філліпа Бедросовича зустріли небайдужі українці і нагадали про війну.

Вони крикнули російському співакові "Слава Україні!".

Кіркоров моментально відвів очі від свого телефону та злякався, потім подивився на українців.

Відео з реакцією Кіркорова з'явилося в Мережі.

Нагадаємо, Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців. Він вирушив до Криму з концертом для окупантів.

Кіркоров особисто покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення в кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.

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Філіп Киркоров Слава Україні
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