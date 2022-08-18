Філліп Кіркоров втік до США і злякався слів "Слава Україні"

Відео з реакцією Кіркорова з'явилося в Мережі.
Путінському співакові Філліпу Кіркорову зіпсували відпочинок в США. Зовсім нещодавно Кіркоров спішно покинув Росію і відправився в Лас-Вагес.
Там в одному з ресторанів йому нагадали, що диктатор Володимир Путін і його вояки продовжують терор в Україні та вбивають мирних громадян.
Але, під час відпочинку Філліпа Бедросовича зустріли небайдужі українці і нагадали про війну.
Вони крикнули російському співакові "Слава Україні!".
Кіркоров моментально відвів очі від свого телефону та злякався, потім подивився на українців.
Відео з реакцією Кіркорова з'явилося в Мережі.
Нагадаємо, Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців. Він вирушив до Криму з концертом для окупантів.
Кіркоров особисто покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення в кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.
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