Струнка Кароль показала незвичайну і стильну модель джинсів

У сторіз Тіна Кароль показала свій образ у джинсах.

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Тіна Кароль - красуня, як завжди / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/?hl=uk

Коротко:

Тіна Кароль показала стильний лук

Як вона виглядає

Українська відома співачка Тіна Кароль опублікувала свіжі фото, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У сторіз Тіна Кароль показала свій образ у джинсах і чорному лонгсліві. Вона має шикарний вигляд у цьому луці - стрункий і молодий. До слова, Кароль показала цікаву модель деніму.

відео дня

Стильна Тіна Кароль у модних джинсах показала фото / Фото Instagram/Tina Karol

Це були джинси із середньою посадкою та блискавкою.

Тіна Кароль наробила селфі / Фото Instagram/Tina Karol

Тіна Кароль наробила селфі / Фото Instagram/Tina Karol

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

Кароль, інфографіка, рос / Главред

А також Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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