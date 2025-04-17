Струнка Кароль показала незвичайну і стильну модель джинсів

Коротко:
- Тіна Кароль показала стильний лук
- Як вона виглядає
Українська відома співачка Тіна Кароль опублікувала свіжі фото, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У сторіз Тіна Кароль показала свій образ у джинсах і чорному лонгсліві. Вона має шикарний вигляд у цьому луці - стрункий і молодий. До слова, Кароль показала цікаву модель деніму.
Це були джинси із середньою посадкою та блискавкою.
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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.
А також Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.
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Хто така Тіна Кароль?
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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