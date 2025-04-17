Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Струнка Кароль показала незвичайну і стильну модель джинсів

Олена Кюпелі
17 квітня 2025, 22:56
200
У сторіз Тіна Кароль показала свій образ у джинсах.
Тина Кароль
Тіна Кароль - красуня, як завжди / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/?hl=uk

Коротко:

  • Тіна Кароль показала стильний лук
  • Як вона виглядає

Українська відома співачка Тіна Кароль опублікувала свіжі фото, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У сторіз Тіна Кароль показала свій образ у джинсах і чорному лонгсліві. Вона має шикарний вигляд у цьому луці - стрункий і молодий. До слова, Кароль показала цікаву модель деніму.

відео дня
Стильна Тіна Кароль у модних джинсах показала фото
Стильна Тіна Кароль у модних джинсах показала фото / Фото Instagram/Tina Karol

Це були джинси із середньою посадкою та блискавкою.

Тіна Кароль наробила селфі
Тіна Кароль наробила селфі / Фото Instagram/Tina Karol
Тіна Кароль наробила селфі
Тіна Кароль наробила селфі / Фото Instagram/Tina Karol

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому і зруйнованому Маріуполі.

Кароль, інфографіка, рос
Кароль, інфографіка, рос / Главред

А також Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

Вас також може зацікавити:

Хто така Тіна Кароль?

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна, США та Європа провели "дуже продуктивні" переговори: про що домовилися

Україна, США та Європа провели "дуже продуктивні" переговори: про що домовилися

23:22Війна
"Я не великий його фанат": Трамп зробив заяву про Зеленського і угоду про надра

"Я не великий його фанат": Трамп зробив заяву про Зеленського і угоду про надра

22:26Політика
Спекотна погода місцями перетвориться на дощову: у яких областях будуть опади

Спекотна погода місцями перетвориться на дощову: у яких областях будуть опади

22:16Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на травень: на один знак зодіаку чекає нова глава в житті

Гороскоп Таро на травень: на один знак зодіаку чекає нова глава в житті

Відродяться з попелу, як птиця-Фенікс: які 4 знаки змінять життя навесні

Відродяться з попелу, як птиця-Фенікс: які 4 знаки змінять життя навесні

"Тепер офіційно": Катерина Кухар повідомила про поповнення в родині

"Тепер офіційно": Катерина Кухар повідомила про поповнення в родині

Китайський гороскоп на завтра 18 квітня: Бикам - хвороба, Кроликам - відпочинок

Китайський гороскоп на завтра 18 квітня: Бикам - хвороба, Кроликам - відпочинок

В Україні буде нова основна валюта: в Нацбанку розповіли, що зміниться

В Україні буде нова основна валюта: в Нацбанку розповіли, що зміниться

Последние новости

23:40

Франція оголосила дату наступних перемовин щодо миру в Україні: подробиці

23:28

"Це насолода": Суханов зробив відверте зізнання про романтичні вподобання

23:22

Україна, США та Європа провели "дуже продуктивні" переговори: про що домовилися

22:56

Струнка Кароль показала незвичайну і стильну модель джинсів

22:30

"Помилковий" удар по Сумах: емоційна відповідь Зеленського на заяву Трампа

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
22:26

"Я не великий його фанат": Трамп зробив заяву про Зеленського і угоду про надраВидео

22:26

"Нове кохання": Єфросиніна похвалилася сумкою за 65 тисяч

22:16

Спекотна погода місцями перетвориться на дощову: у яких областях будуть опади

21:49

РФ визначила цілі для наступу: Зеленський назвав нову роль Китаю у війні

Реклама
21:33

Голлівудський актор зізнався в коханні терористу-Путіну і зібрався до Росії

21:24

"Ми все це чули як брєд Путіна": Зеленський різко розкритикував Віткоффа

21:20

Порох, артилерія і не лише: Зеленський заявив про постачання зброї з Китаю до РФ

21:05

Українські спроможності завантажені на 60%: що заважає виготовляти зброю на 100%

21:04

Надя Дорофєєва поцапалася з підписниками Міші Кацуріна: "Душна тут тільки ти"

20:51

Навіщо досвідчені господині прасують лінолеум: дивовижна хитрість

20:20

"Вони творчі такі": Зеленський викрив стратегію РФ щодо енергетичного перемир'я

20:19

"По Чернігову б'ють не випадково": Зеленський назвав стратегічні цілі наступу РФ

20:01

Переговори у Парижі та розгром РФ на півдні: головні новини України (дайджест)

19:57

Налетіло понад 100 одиниць техніки: подробиці наступу на Покровськ

19:48

Сьогодні спливає термін заборони на удари по енергетиці: що відповів Кремль

Реклама
19:27

Біда притягнеться магнітом: у які дні перед Великоднем не можна мити вікна

19:17

Попрощалася: Катя Кузнєцова розповіла про квартиру в МосквіВидео

19:17

Україна та США можуть підписати меморандум про надра вже сьогодні — Зеленський

19:10

Втрати та результати наступу окупантів за другий тиждень квітня в цифрахмнение

19:02

Росіяни в паніці відкрито погрожують Німеччині: що сталося

18:54

Рубіо та Віткофф зустрілися з Єрмаком та Умєровим у Парижі: перші деталі

18:51

Міцно, мляво чи обома руками: що ваше рукостискання розкаже про характер

18:37

Долар та євро раптово "злетіли": скільки буде коштувати валюта перед вихідними

18:23

До 10 річниці створення НАБУ експерт назвав топ 10 антидосягнень Бюро

18:15

Чуйка не підводить ніколи: які 4 знаки мають найсильнішу інтуїцію

18:06

Чи можна їсти з підлоги: вчений поставив крапку у популярному "правилі 5 секунд"Видео

18:05

Без яєць та желатину: рецепт глянцевої глазурі на паски за 3 хвилини

17:48

Як радіація змінила птахів у Чорнобилі: вчені виявили генетичні зміни

17:30

США публічно стали на бік РФ - Вашингтон проголосував проти резолюції ООН

17:25

Після трьох років стосунків: Дмитро Волканов уперше показав свою дівчину

17:17

Огірки зійдуть через 3 дні: як правильно посіяти насіння для рекордного врожаю

17:11

Ціни зростатимуть: Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні

17:09

В Україні буде нова основна валюта: в Нацбанку розповіли, що зміниться

17:00

Навіщо в СРСР вбивали китів: правда, яка була під сімома замками

16:55

РФ готується до ударів по Україні на Великдень: у розвідці назвали можливі цілі ворога

Реклама
16:33

Україна зустрілася з "коаліцією рішучих" у Парижі: перші подробиці

16:29

Росіяни пішли у масовані штурми на Запоріжжі: ЗСУ влаштували ворогу розгром

16:22

Українці більше здають долари: в НБУ пояснили падіння курсу

16:18

Страсна п'ятниця 2025: що в жодному разі не можна робити 18 квітня

16:03

Знають одиниці: що категорично не можна класти до великоднього кошика

15:49

Російський шпигун планував теракти біля оборонних об'єктів в Києві - СБУ

15:44

Українцям масово підсовують фальшиві гривні: які купюри підробляють найчастіше

15:29

ЗСУ звільнили території поблизу Покровська: Сирський похвалився успіхами

15:19

"Вила від болю": акула напала на росіянку перед натовпом туристів на Мальдівах

15:15

У Кремлі знову зазіхають на українські території: що вимагає ворог

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти