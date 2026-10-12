"Батьки проти": Ектор Хіменес-Браво багато років приховував несподіваний талант

Ви дізнаєтеся:
- Яку освіту здобув Ектор Хіменес-Браво
- Чому батьки кулінара були категорично проти його захоплення
Відомий шеф-кухар, бізнесмен і незмінний суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво зробив відверте зізнання у своєму Instagram, поділившись давньою пристрастю, про яку тривалий час не розповідав публіці. Як виявилося, відомий кулінарний маестро має професійну художню освіту.
Ектор розповів, що в юності в Колумбії серйозно мріяв стати художником і присвятити цьому життя, однак родина зовсім не підтримала його прагнення. Батьки наполягали, щоб він обрав більш "престижну" професію архітектора. Шеф-кухар зазначив, що йому знадобилися роки, щоб знову дозволити собі повернутися до того, що приносило справжнє задоволення.
"Я серйозно мріяв займатися цим. Прямо професійно. Але, на жаль, у ті часи в Колумбії ця професія взагалі не вважалася престижною. Пам’ятаю, як сперечався з батьками, бо вони були категорично проти моєї улюбленої справи... Але з тих пір минуло багато років. Я виріс і, нарешті, сам вирішую, чим мені займатися в цьому житті", - зізнався Гектор.
Зараз Хіменес-Браво сприймає живопис як особливу терапію та спосіб повністю відключитися від шаленого щоденного ритму. Незважаючи на щільний графік, він намагається викроїти хоча б годину на місяць для творчості.
"Ми самі ховаємо свої дитячі мрії просто тому, що колись це було "непрестижно" або "батьки проти". А потім минають роки, перш ніж ми знову дозволяємо собі насолодитися моментом", - поділився шеф-кухар.
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Про особу: Гектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув як суддя кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для територіальної оборони, ЗСУ, поліції, лікарень та нужденних.
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