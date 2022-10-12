'Старий людоїд!': Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами

Тіна Кароль написала вірш-прокльон Путіну / instagram.com/tina_karol/

Після нещадного бомбардування українських міст, які армія РФ здійснила 10 жовтня, співачка Тіна Кароль написала емоційний вірш-прокльон кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Відео, в якому Кароль читає свій вірш, опубліковано на її сторінці у Facebook.

У своєму вірші зірка українського шоу-бізнесу називає Путіна "не родивим відроддям", "помилкою природи", "старим людоїдом", який так і прославиться на весь подальший людський рід.

"Ти отруту хильнеш у твоєму ж колі і твої заздрісні очі заллються кров‘ю. Нікого немає, хто б служив тобі. Ти і є та сама зрада сам собі...", - каже співачка.

Тіна Кароль наголошує, що у майбутньому на Росію чекають лише руїни та хаос. Натомість українська держава залишиться вільною, могутньою та непідвладною бункерному маразматику.

Тіна Кароль написала вірш про Путіна / скріншот з фейсбук-сторінки Тіни Кароль

"Київ як матір міст та околиць усіх материнський прокльон надсилає тобі", - резюмує співачка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль жорстко відреагувала на висловлювання російської пропагандистки Ксенії Собчак. Зокрема, Собчак в черговий раз запостила маячню з типовими путінськими наративами, згадавши "нацистів", "бендерівців" і полк Азов. Натомість українська співачка послала пропагандистку слідом за російським кораблем.

Раніше ми писали, що 67-річний батько Тіни Кароль, Григорій Ліберман, не зміг сидіти склавши руки, поки окупанти бомблять його рідну країну. Чоловік у перші дні війни приєднався до територіальної оборони.

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