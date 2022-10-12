'Старий людоїд!': Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами

Тіна Кароль наголошує, що у майбутньому на Росію чекають лише руїни та хаос, натомість українська держава залишиться вільною та могутньою.
Після нещадного бомбардування українських міст, які армія РФ здійснила 10 жовтня, співачка Тіна Кароль написала емоційний вірш-прокльон кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Відео, в якому Кароль читає свій вірш, опубліковано на її сторінці у Facebook.
У своєму вірші зірка українського шоу-бізнесу називає Путіна "не родивим відроддям", "помилкою природи", "старим людоїдом", який так і прославиться на весь подальший людський рід.
"Ти отруту хильнеш у твоєму ж колі і твої заздрісні очі заллються кров‘ю. Нікого немає, хто б служив тобі. Ти і є та сама зрада сам собі...", - каже співачка.
Тіна Кароль наголошує, що у майбутньому на Росію чекають лише руїни та хаос. Натомість українська держава залишиться вільною, могутньою та непідвладною бункерному маразматику.
"Київ як матір міст та околиць усіх материнський прокльон надсилає тобі", - резюмує співачка.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль жорстко відреагувала на висловлювання російської пропагандистки Ксенії Собчак. Зокрема, Собчак в черговий раз запостила маячню з типовими путінськими наративами, згадавши "нацистів", "бендерівців" і полк Азов. Натомість українська співачка послала пропагандистку слідом за російським кораблем.
Раніше ми писали, що 67-річний батько Тіни Кароль, Григорій Ліберман, не зміг сидіти склавши руки, поки окупанти бомблять його рідну країну. Чоловік у перші дні війни приєднався до територіальної оборони.
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