Спортивний і з татуюваннями: зірка Сватів Анна Кошмал похвалилася чоловіком

Актриса може перебити рекорд Цибульської - за 5 років шлюбу ніхто не бачив, як виглядає чоловік Кошмал.
Українська акторка, зірка серіалів Папік та Свати, Анна Кошмал знову піддражнила цікавість фанатів новим знімком свого загадкового чоловіка.
Про нього відомо вкрай мало - актриса не любить поширюватися про особисте. Раніше Кошмал розповідала, що вони з чоловіком познайомилися 5 років тому на знімальному майданчику, взимку розписалися, а вже влітку 2018-го року стали батьками. Їхньому синові Михайлу зараз 4 роки.
Чоловік, ймовірно, старше 28-річної акторки, і має професію, пов'язану з кінематографом. Нещодавно, на своїй сторінці в Instagram Кошмал опублікувала фото загадкового обранця.
На знімку чоловік акторкии знятий зі спини - він йде по вулиці і несе на плечах їхнього сина. Чоловік спортивної статури, на обох щиколотках є татуювання.
Фанати запитували у Кошмал, куди вона так часто зникає з соціальних мереж, і як справи у її чоловіка, на що вона відповіла: "Все з ним добре, не переживайте".
Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.
Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.
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