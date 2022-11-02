Спортивний і з татуюваннями: зірка Сватів Анна Кошмал похвалилася чоловіком

Анна Кошмал показала, як виглядає її чоловік / instagram.com/smorkovkina

Українська акторка, зірка серіалів Папік та Свати, Анна Кошмал знову піддражнила цікавість фанатів новим знімком свого загадкового чоловіка.

Про нього відомо вкрай мало - актриса не любить поширюватися про особисте. Раніше Кошмал розповідала, що вони з чоловіком познайомилися 5 років тому на знімальному майданчику, взимку розписалися, а вже влітку 2018-го року стали батьками. Їхньому синові Михайлу зараз 4 роки.

Чоловік, ймовірно, старше 28-річної акторки, і має професію, пов'язану з кінематографом. Нещодавно, на своїй сторінці в Instagram Кошмал опублікувала фото загадкового обранця.

На знімку чоловік акторкии знятий зі спини - він йде по вулиці і несе на плечах їхнього сина. Чоловік спортивної статури, на обох щиколотках є татуювання.

Фанати запитували у Кошмал, куди вона так часто зникає з соціальних мереж, і як справи у її чоловіка, на що вона відповіла: "Все з ним добре, не переживайте".

Анна Кошмал показала, як виглядає її чоловік / instagram.com/smorkovkina

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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